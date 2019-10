Mentan: Jangan Lakukan yang Saya Tidak Suka, Atau Disingkirkan

MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan bersikap tegas dalam memimpin kementerian yang ia tangani. Ia memastikan, selama menjabat, tidak akan ada pejabat-pejabat yang melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Jika itu sampai terjadi, dia tidak akan segan untuk langsung menyingkirkan pejabat tersebut.

"Saya tidak suka koruptor. Saya tidak suka orang yang suka sogok-sogok. Saya tidak suka orang yang munafik. Saya tidak suka melanggar aturan. Apa yang saya tidak suka, jangan lakukan atau saya akan singkirkan," tegas SYL di kantornya, Jakarta, Jumat (25/10).

Ia mengatakan para pejabat di lingkup Kementerian Pertanian harus menata cara kerja menjadi lebih efektif dan produktif. Tidak boleh ada agenda-agenda terselubung di dalam instansi. Tidak boleh ada kesepakatan-kesepakatan tersembunyi.

"Tidak boleh ada mafia. Kalau sampai ada, tunjuk itu mafia, kasih tahu saya. Saya biasa tempur di lapangan. Saya tidak biasa bermain-main. Saya hanya tunduk dengan kebenaran," ucapnya.

Ia meminta seluruh pejabat bisa bekerja dengan baik karena bertanggung jawab langsung kepada menteri.

"Mulai hari ini saya mau lihat lihat apa yang bisa anda lakukan. Leadership must be smart and strong," tandasnya.(OL-4)