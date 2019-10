Jennifer Aniston Kembali Terima The People’s Icon

KEMARIN aktris dan produser pemenang penghargaan Jennifer Aniston kembali menerima penghargaan “The People’s Icon of 2019” pada E! People’s Choice Awards.

Aniston diakui sebagai pemenang penghargaan atas prestasinya yang dinilai oleh penggemarnya di film dan televisi, termasuk hits Netflix 2019 Murder Mystery, dimana dia juga masuk nominasi di kategori Female Movie Star 2019. E! People’s Choice Awards akan disiarkan langsung dari Barker Hangar di Santa Monica pada 11 November mulai jam 20.00 WIB.

“Jennifer Aniston adalah tour de force, yang telah memerankan beberapa karakter ikonik, tak terlupakan, dan karakter yang relatable saat ini,” kata Jen Neal, General Manager, E! News, Live Events and Lifestyle Digital.

Dia menambahkan Jen telah mencuri perhatian melalui komedi dan drama di layar kecil dan besar. "Kami menghargai Jennifer Aniston dengan penghargaan“The People’s Icon of 2019.”

Aniston dengan sempurna beralih dari perannya sebagai gadis yang mudah bergaul, peran yang memenangkan Golden Globe dan Emmy sebagai "Rachel Green" di Friends, menjadi pemain film yang diakui secara internasional telah membintangi genre komedi seperti Bruce Almighty, Horrible Bosses, dan We’re the Millers, drama dinamis yang mengungkap fakta dimana aktingnya telah memenangkan penghargaan Golden Globe dan nominasi SAG di film Cake. Musim gugur ini, Aniston kembali ke televisi untuk membintangi serial yang paling dinantikan The Morning Show, bersama dengan Steve Carell dan Reese Witherspoon.

E! People’s Choice Awards akan siarkan langsung dari Barker Hangar di Santa Monica pada 11 November jam 20.00 WIB dan dimulai dengan E! Live From The Red Carpet : The People’s Choice Awards 2019. Live From The Red Carpet: The E! People’s Choice Awards 2019 dan the E! People’s Choice Awards keduanya diproduksi oleh Den of Thieves dengan Jesse Ignjatovic, Evan Prager and Barb Bialkowski sebagai eksekutif produser.