Investasi Ketenagalistrikan Diyakini Capai Target

INVESTASI di sektor ketenagalistrikan mengalami pertumbuhan positif sepanjang triwulan ketiga 2019.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total penanaman modal mencapai 8,31 miliar dollar AS atau sekitar Rp116,3 triliun.

Jumlah itu sudah menyentuh 70% dari target sepanjang 2019 yang ditetapkan 12,04 miliar dollar AS.

"Per September angkanya sudah meyakinkan. Kami optimistis target tahun ini bisa tercapai," ujar Direktur Pembinaan Program dan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu di kantornya, Jakarta, Kamis (24/10).

Secara rinci, ia menyebut jumlah investasi itu berasal dari berbagai sumber, mulai dari PT PLN yang mencapai 1,67 miliar dollar AS, Independent Power Producer (IPP) sebesar 3,17 miliar dollar AS, Private Power Utility (PPU) 0,3 miliar dollar AS.

Selebihnya berasal dari beberapa perusahaan untuk program transmisi 1,36 miliar dollar AS, gardu induk sekitar 0,51 miliar dollar AS dan distribusi 1,35 miliar dollar AS

Pada tahun lalu, total investasi di ketenagalistrikan tercatat sebesar 11,29 miliar dollar AS

"Tahun ini kami yakin bisa capai target karena kami terus jaga iklim investasi. Regulasi, persyaratan kami sederhanakan, penerapan Online Single Submission sudah berjalan dan kami rutin lakukan monitoring serta evaluasi setiap empat bulan. Dengan begitu, kami tahu hal apa saja yang bisa menghambat masuknya investasi dan persoalan itu kami hilangkan," tandasnya. (OL-7)