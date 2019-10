Mitsubishi dan Fuso Gelar Srikandi Fair di Summarecon Mal Serpong

UNTUK mendekatkan brand Mitsubishi Motors dan Mitsubishi Fuso kepada konsumen di wilayah Tengerang, Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales (MMKSI) dan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) melalui PT Srikandi Diamond Motors menggelar program pameran 'Srikandi Fair' yang dilaksanakan mulai 21 hingga 27 Oktober 2019 di Summarecon Mall Serpong.

Dengan nuansa desain global bertajuk 'Melangkah Terus Melayani Lebih Baik' Srikandi Fair menghadirkan enam unit kendaraan displai yang terdiri dari Outlander PHEV, Eclipse Cross, Pajero Sport Dakar 4x2 AT Rockford, Pajero Sport Dakar 4x2 AT, Xpander Ultimate AT, dan Xpander Sport AT (Full Acesories). Sementara di area outdoor menampilkan kendaraan komersial Fuso Fighter.

Selain menghadirkan unit untuk dipamerkan, Srikandi Diamond Motors juga menyediakan unit Eclipse Cross, Pajero Sport Dakar 4x2 AT, Xpander Ultimate AT, dan Xpander Exceed MT untuk para pengunjung yang berniat melakukan test drive. Setiap pengunjung yang melakukan test drive akan mendapat souvenir menarik.

Sebagai bagian dari kegiatan promosi Srikandi Diamond Motors telah mempersiapkan program spesial bagi masyarakat yang melakukan pembelian kendaraan penumpang Mitsubishi (khususnya Pajero Sport & Xpander) lewat undian lucky draw yang berlaku hingga akhir tahun ini.

Setiap pembelian kendaraan berkesempatan mendapatkan hadiah berupa Grand Prize satu unit Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate, General Prize berupa tiga unit Xpander Ulimate AT.

Selain itu masih ada 30 Tiket Japan Tour Package (Couple) dan 150 unit iPhone XR.

Selain undian lucky draw ada suvenir menarik untuk setiap transaksi SPK On Site for all varian.

Khusus pembelian Xpander di Srikandi Fair, konsumen berhak mendapatkan Program Pembiayaan Tanpa Bunga (0%) s/d 2 Tahun, Bunga Rendah atau DP rendah dan gratis asuransi s/d 2 Tahun. Khusus Tenor 1 Tahun + Emas 3 Gram untuk pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance.

Konsumen juga berhak mendapatkan gratis Kaca Film Konika Minolta, gratis biaya jasa (sesuai dengan service manual book) hingga 50.000km atau 4 tahun untuk seluruh varian dan gratis Paket Smart Gold untuk perawatan/service berkala hingga 50.000km/3 tahun.

Selain itu, masih ditambah Goepay senilai 500.000/unit pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance. Setiap transaksi juga berkesempatan ikut Lucky Dip Accesories, Lucky Dip Emas atau Voucher Belanja Senilai Rp2.000.000.

Khusus Pembelian Pajero Sport di Srikandi Fair konsumen berhak mendapatkan Program pembiayaan tanpa bunga (0%), Program Bunga Rendah atau DP rendah + Free Insurance 1 Tahun, Gratis Kaca Film V-Kool dan Goepay Senilai 500.000,-/unit untuk pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance.

Masih ada lagi gratis voucher belanja senilai Rp3.000.000, gratis biaya Jasa (sesuai manual book) hingga 50.000km atau 4tahun untuk seluruh varian, Gratis Paket Smart Silver untuk perawatan/service hingga 50.000km/3 tahun.

Khusus Penjualan Eclipse Cross konsumen akan mendapatkan Gratis Biaya Jasa service (sesuai dengan manual Book) 50.000km/4 tahun, dan Gratis Kaca Film V-Kool.

Untuk program Penjualan Triton 4x4 konsumen akan mendapatkan penawaran Khusus, Gratis Biaya Jasa dan suku cadang (sesuai dengan manual book) hingga 40.000km/2 tahun untuk semua varian.

Penjualan kendaraan niaga Colt diesel dan Fuso menyediakan Program Bunga Rendah atau DP rendah melalui PT Dipo Star Finance. Khusus pembelian satu unit FE Series akan mendapatkan Voucher Spare Part Senilai Rp200.000 (syarat dan ketentuan berlaku). Untuk pembelian satu unit FUSO akan mendapatkan Voucher Spare Part Senilai Rp500.000 (syarat dan ketentuan berlaku). (OL-2)