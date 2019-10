Bu Susi Jadi Trending di Twitter

CUITAN "Bu Susi" menjadi trending di media sosial Twitter saat pelantikan para menteri baru Kabinet Indonesia Maju, di istana negara, Jakarta, Rabu (23/10). Tidak ada nama Susi Pujiastuti memang dalam deretan nama kabinet baru tersebut.

Padahal, bagi warganet, Susi merupakan salah satu menteri yang berprestasi dan seharusnya dipertahankan Jokowi.

Hingga Rabu (23/10) pukul 11.08 WIB, cuitan "Bu Susi" dilambungkan sebanyak 30 ribu kali. Ada ungkapan terima kasih karena sudah mengabdi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan namun ada juga ungkapan sesal mengapa Susi tidak dipilih kembali.

"Thanks Bu Susi. I Love U Bu Susi," cuit akun @dankaudisana sambil mengunggah poster yang berisi capaian kinerja Susi selama 5 tahun di KKP.

Cuitan juga ditulis akun @melanirwan: "I don’t know whether to be happy or sad about the new cabinet. There are some promising names, there are some questionable choices. And Bu Susi is still not there."

"We will miss u Bu Susi," cuit akun @MulyaniFitria19.

"Terima kasih Bu Susi atas kinerjanya selama 5 tahun , berkat Anda lautan indosia kaya lagi dengan ikan @susipudjiastuti," cuit akun @pinguinKorea1.

Seperti diketahui kursi Susi di KKP kini diisi politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo. (OL-2)