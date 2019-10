Trans-Jakarta Operasikan Feeder LRT Stasiun Pegangsaan 2

PT Trans-Jakarta, hari ini, Rabu (23/10), mulai mengoperasikan rute 10 F bertrayek Sunter-Pegangsaan 2. Rute ini akan menggunakan armada minitrans dan melayani warga yang hendak bepergian menggunakan LRT Jakarta melalui Stasiun Pegangsaan 2.

"Rute baru nonkoridor ini disiapkan untuk integrasi antarmoda bagi warga DKI," kata Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Trans-Jakarta Nadia Diposanjoyo dalam keterangan resminya, Rabu (23/10).

Menggunakan bus minitrans, rute 10F akan terintegrasi dengan bus Trans-Jakarta jurusan lain yaitu : JAK 59 (Rawamangun - Rawasengon), JAK 60 (Kelapa Gading - Rusun Kemayoran), JAK 61 (Pulo Gadung - Cempaka Putih via Kelapa Gading), JAK 24 (Senen - Pulo Gadung via Kelapa Gading), 10 (Tanjung Priok - PGC 2), 10D (Tanjung Priok - Kampung Rambutan), L10 (Tanjung Priok - PGC 2 via tol Sunter), 12 (Penjaringan - Sunter Kelapa Gading), 12D (Rusun Sukapura - Sunter via Kelapa Gading), B12 (Summarecon Bekasi - Tanjung Priok).

"Pelanggan rute 10 F kemudian dapat melanjutkan perjalanan menuju rumah atau tujuan lain menggunakan armada mikrotrans atau bahkan berpindah menuju bus dalam koridor dari halte Pegangsaan," ujar Nadia.

Dengan armada sebanyak 5 bus minitrans yang berkapasitas 30 orang, rute ini akan tiba di halte setiap 10 menit.

Demikian pula, pengguna LRT Jakarta yang tiba di Stasiun Pegangsaan 2 dapat melanjutkan perjalanan menuju Mall Artha Gading dan Mall of Indonesia dengan Minitrans 10F yang berhenti tepat di area penjemputan Stasiun Pegangsaan 2.

Warga pemukiman yang tinggal di area Kelapa Gading juga dapat menikmati fasilitas Rute 10F untuk menuju ke Stasiun Pegangsaan 2.

Rute 10F melewati perumahan sepanjang Jalan Boulevard Artha Gading hingga Jalan Raya Kelapa Nias, juga apartemen Gading Nias.(OL-2)