Laga Kontra Antoniyar Jadi Persiapan Priscilla Menuju SEA Games

PETARUNG putri Indonesia Priscilla Lumban Gaol akan jadi salah satu atlet yang mewakili Indonesia di SEA Games 2019. Dia pun telah mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti ajang yang bakal berlangsung di Filipina itu.

Salah satu persiapan yang dia lakukan adalah dengan mengikuti laga One Championship (One) di Istora, Senayan, Jakarta, pada Jumat (25/10). Buat dia, ajang bertajuk One: Dawn of Valor itu jadi uji coba tanpa biaya. Di Istora, Priscilla akan berhadapan dengan juara tinju nasional Myanmar, Bozhena Antoniyar.

Meski jadi laga uji coba, Priscilla sejatinya merupakan atlet kick boxing di SEA Games nanti. Menurutnya tidak ada masalah walau di laga One yang dia praktikkan ialah seni tarung bebas.

Sementara soal persiapannya untuk melawan Antoniyar, Priscilla terbilang sudah memiliki modal kuat. Sebelumnya, Priscilla telah mencatatkan kemenangan impresif atas petarung Kamboja Nou Srey Pov di Istora, pada Mei lalu.

Jika Priscilla bisa menang atas Antoniyar, itu akan membuat catatan rekor tersendiri yaitu dua kemenangan beruntun dan keempat di lima laga terakhir. Ia juga berharap bisa menjadi penantang juara dunia kelas atom, Angela Lee. (R-3)