Brata dan Grisse Berjaya di Asian Academy Creative Awards

Layanan video-on-demand HOOQ meraih 24 penghargaan regional dari Asian Academy Creative Awards (AAA) 2019. Salah satu HOOQ Originals yang menyapu sederet penghargaan ialah Brata, serial bergenre thriller-kriminal, yang diproduksi di Indonesia.

Mengikuti jejak HOOQ Original Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak yang mewakili Indonesia dalam ajang Oscar tahun lalu untuk kategori ‘Best Foreign Language Film’, Brata yang diproduksi bersama layanan aplikasi VoD MAXstream dari Telkomsel tersebut meraih penghargaan di beberapa kategori dalam AAA regional tahun ini.

‘Best Cinematography’ diberikan kepada Gandang Warah, ‘Best Direction (Fiction)’ diraih oleh Kuntz Agus, ‘Best Editing’ diberikan kepada Pulung, ‘Best Actor in a Leading Role’ dimenangkan oleh Oka Antara, dan ‘Best Original Programme by a Streamer/OTT’ serta ‘Best Sound’ diberikan kepada HOOQ.

“Penghargaan ini akan memperkukuh komitmen HOOQ dalam mengembangkan industri film lokal dan terus mendukung para sineas lokal dalam berkarya untuk menghadirkan hiburan berkualitas bagi pelanggan HOOQ baik di Indonesia maupun di wilayah Asia," tutur Guntur Siboro, Country Head HOOQ Indonesia, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia.

Penilaian AAA dilakukan melalui sistem dua tahap di mana setiap peserta harus memenangkan kategori yang telah dipilih di negara mereka masing-masing sebelum mewakili negaranya di Grand Final Round pada 5 Desember mendatang.

Di samping Brata, Grisse, drama historis yang diproduksi HBO Asia, juga menggondol sejumlah penghargaan regional di AAA 2019. Adinia Wirasti, pemeran utama Grisse, memperoleh titel Best Actress in Leading Role. Lewat drama serupa, aktor Jamie Aditya mendapat penghargaan Best Actor in Supporting Role. (M-2)