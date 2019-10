Celebrity Fight Ramaikan Fight Night 33

MENGUSUNG tema “Battle of The Pride”, ajang pertarungan bela diri campuran One Pride Pro Never Quit Fight Night 33 di Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, (26/10) akan diramaikan pertarungan antarselebritas. Kali ini, partai Celebrity Fight akan mempertemukan Randy Pangalila dengam dengan Adhi Pawitra.

Terakhir bertarung di Arena One Pride, Randy sukses meraih kemenangan KO dalam 39 detik saat menghadapi Fajar Ibel. Sedangkan Adhi Pawitra mendapat hasil seri setelah melakoni pertarungan selama 2 ronde melawan Volland Humonggio di Fight Night 20, tahun lalu.

Fight Night 33 sendiri akan menggelar laga utama perebutan sabuk juara kelas bulu antara juara bertahan fighter Pitbull Academy Hafid Nur Maradi melawan sang penantang, Aep Saepudin.

Jika mampu menundukkan Aep, Hafid berhak atas sabuk abadi karena sukses mempertahankan gelar untuk ketiga kali secara beruntun. “Untuk pertarungan apapun termasuk pertarungan sabuk abadi, saya melihat semua persiapan pertandingan adalah sama, fokus 120%. Apabila masih diizinkan menang, maka sabuk abadi tersebut hanyalah bagian dari perjalanan karier saya,” kata Hafid.

Selanjutnya di kelas ringan akan ada partai perbaikan peringkat antara Hatoropan Simbolon dan Victor Keitimu. Setelah dua kali maju sebagai pengganti di saat terakhir, Hatoropan harus menelan kekalahan melawan Hendrik Tarigan dan juara kelas ringan Jeka Saragih.

Kini, dengan persiapan penuh, Hatoropan siap menaiki peringkat kelas ringan One Pride dan menambah 4 catatan kemenangannya. Lawannya, Victor Keitimu, adalah saudara seperguruan Rudy “Ahong” Gunawan di Bantar Angin. Dengan gaya bertarung Hatoropan dan Victor yang agresif, baik di posisi atas maupun bawah, partai ini berpotensi menjadi partai paling seru dari Fight Night 33.

Di laga lain, Galih Tornado akan menghadapi Winardi dalam partai perbaikan peringkat kelas terbang. Galih dikenal sebagai fighter yang menghentikan penantang sabuk juara Jeremia Siregar dalam 18 detik dengan KO. Terakhir bertarung, petarung asal Jakarta ini harus mengakui keunggulan permainan taktis Adi Rominto Manurung di Fight Night 28.

Sementara Winardi adalah petarung dari kamp kawakan Lindu Aji. Memiliki kemampuan permainan yang lengkap, Winardi telah meraih rekor empat kemenangan dalam satu ronde di One Pride Arena. (RO/R-1)