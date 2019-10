Sunset Bali Music Festival Siap Hadirkan UB40

ADA inovasi baru yang ditujukan demi meningkatkan kunjungan wisata ke Pulau Dewata, yakni melalui sebuah program bernama Great Bali Experience. Untuk mendukung program tersebut, Anak Bangsa Juara menggaet Rajawali Indonesia membuat sebuah bentuk nyata yang diwujudkan ke dalam sebuah gelaran bernama Sunset Bali Music Festival 2019.

Direktur Anak Bangsa Juara, Michael Umbas selaku penyelenggara Sunset Bali Music Festival sekaligus Inisiator Great Bali Experience menuturkan, festival musik bertaraf internasional ini untuk pertama kalinya akan digelar pada 6 dan 7 Desember 2019 mendatang di Pantai Nusa Dua Bali. Keindahan panorama alam yang ada di Pantai Nusa Dua akan berpadu secara apik bersama alunan musik yang sangat luar biasa dari para musisi dunia dan Indonesia.

“Musik bukan hanya menjadi hasil dari sebuah proses berkesenian, namun juga menjadi bahasa yang paling sederhana dan mampu dengan sangat mudah untuk dipahami. Melalui Great Bali Experience bersama Sunset Bali Music Festival merupakan upaya dari kami untuk lebih menyederhanakan lagi apa yang ingin kami sampaikan kepada dunia, bahwa Bali adalah sebuah tempat yang sangat representatif untuk mereka kunjungi. Maka dari itu, di sini kami pun memilih sederet nama musisi yang bisa merepresentasikan apa yang ingin kami sampaikan dalam gelaran ini,” jelas Michael.

CEO Rajawali Indonesia, Anas Syahrul Alimi selaku Event Consultant Sunset Bali Music Festival 2019 melanjutkan, untuk penyelenggaraan di tahun pertama, pihaknya mempercayakan UB40 untuk menjadi headliner yang siap berkolaborasi dengan keindahan alam Bali bersama karya-karya musik mereka yang sangat memukau. Kata Anas, UB40 sendiri merupakan band reggae fenomenal asal Birmingham yang telah banyak sekali menciptakan karya-karya yang dikenal oleh para pecinta musik di dunia. Selama perjalanan bermusiknya sejak tahun 1978, band yang dihuni oleh James Brown, RobinCampbell, Earl Falconer, Norman Hassan, Brian Travers dan Duncan Campbell tersebut telah menghasilkan sederet album musik, seperti Signing Off (1980), Present Arms (1981), Labour of Love (1983), Labour of Love II (1989) dan masih banyak lagi.

Karya-karya yang telah diciptakan oleh UB40 menurut Anas telah memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan musik dunia, khususnya untuk genre reggae. “UB40 bisa dibilang telah menjadi musisi yang sangat mempengaruhi banyak musisi lainnya di dunia. Maka dari itu pada tahun ini kami mempercayakan mereka untuk menjadi headliner dalam penyelenggaraan Sunset Bali Music Festival yang pertama,” tutur Anas.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara mengatakan bahwa dukungan Garuda Indonesia ini merupakan lanjutan komitmen kerja sama Garuda Indonesia dengan Rajawali Indonesia yang sebelumnya dilaksanakan melalui platform baru “GIA Event” yang memungkinkan para pengguna jasa untuk menukarkan mileage yang dimiliki dengan tiket konser musik.

Selain UB40, dalam festival ini melibatkan banyak musisi Indonesia lainnya untuk berkolaborasi dengan keindahan alam Bali. Seperti Kla Project, Navicula, The Groove, Steven & Coconut Treez, Andre Hehanusa, The Hydrant, Ras Muhamad, Shaggydog, Souljah, Tulus, Saxx In The City, Galabby, Joni Agung & Double T. (M-4)