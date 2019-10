Kurs Rupiah Menguat Jelang Pengumuman Kabinet

NILAI tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore ditutup menguat jelang pengumuman susunan kabinet baru pada Rabu (23/10) pagi.

Rupiah ditutup menguat 40 poin atau 0,28% menjadi Rp14.041 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.181 per dolar AS.

"Hari ini rupiah sempat menembus di bawah Rp14.000. Sentimen positif dari pengumuman kabinet," kata analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto di Jakarta, Selasa (22/10).

Hari ini adalah hari kedua Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah calon menteri untuk kabinetnya yang baru.

Salah satu nama yang akan menjabat ialah Sri Mulyani Indrawati yang diminta Presiden kembali menduduki posisi menteri keuangan.

Rupiah pada Selasa pagi dibuka menguat Rp14.072 dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp13.999 per dolar AS hingga Rp14.072 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Selasa ini menunjukkan rupiah menguat menjadi Rp14.058 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.132 per dolar AS. (A-4)