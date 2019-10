Komitmen Pada Nasabah, Bhinneka Life Luncurkan Saver Pro

PERUSAHAAN asuransi jiwa nasional PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) kembali mewujudkan komitmennya untuk terus berinovasi mengembangkan produk dan layanan melalui peluncuran program terbaru bernama Saver Pro.

Peluncuran Saver Pro dilakukan dalam angkaian acara peringatan hari jadi perusahaan ke-3 yang mengusung tema “Bersatu dan Bertumbuh, Bhinneka Life Maju”.

Direktur Utama Bhinneka Life Wiroyo Karsono mengatakan, Saver Pro merupakan komitmen Bhinneka Life untuk senantiasa hadir ditengah masyarakat Indonesia melalui beragam inovasi produk serta layanan yang berkesinambungan guna menjawab kebutuhan nasabah.

“Program Saver Pro adalah program terbaru Bhinneka Life yang merupakan hasil kolaborasi dari dua produk unggulan Bhinneka Life yaitu Bhinneka Assurance Saver dan Bhinneka Assurance Protection untuk memberikan solusi perencanaan pengeloaan keuangan yang tepat,” ujar Wiroyo dalam keterangan tertulisnya,

Bhinneka Life memiliki ragam produk yang sangat variatif, lengkap dan kompetitif untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat Indonesia di setiap tahap kehidupan mulai dari usia dini hingga pensiun karena setiap tahap kehidupan memiliki peran penting untuk mewujudkan impian di masa depan.

“Oleh karena itu Bhinneka Life berkomitmen untuk senantiasa hadir mendampingi tiap tahap kehidupan masyarakat Indonesia agar memiliki solusi perencanaan keuangan yang tepat," tambah Wiroyo.

Sebagai pendatang baru di industri asuransi jiwa, Bhinneka Life juga telah berinovasi dalam pengembangan layanan digital.

Saat ini Bhinneka Life telah memiliki grand design layanan digital yaitu BDIG (Bhinneka Life Digital) guna peningkatan layanan yang lebih optimal untuk tiga prioritas utama perusahaan yaitu nasabah, agen pemasaran dan insan Bhinneka Life.

BDIG (Bhinneka Life Digital) merupakan grand design dari seluruh aplikasi layanan digital yang dimilki oleh Bhinneka Life yaitu B-First merupakan aplikasi layanan digital nasabah, B-Force aplikasi layanan digital tim pemasaran dan B-Friend aplikasi layanan digital pengembangan karyawan Bhinneka Life.

Winoyo menambahkan, beragam inovasi pengembangan produk dan layanan Bhinneka Life telah mendapat pengakuan positif dan apresiasi dari masyarakat, media maupun lembaga independen yang kredibel lainnya.

"Belum lama ini Bhinneka Life berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Insurance Award 2019 kategori Breakthrough Expansion and Performance for Life Insurance Company," pungkasnya,. (RO/OL-7)