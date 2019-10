Lagu Nidji jadi Soundtrack Film Eggnoid

GRUP band Nidji terus menunjukkan eksistensinya di industri musik tanah air dengan merilis single berjudul Cinta & Portal Waktu. Melalui lagu ini, Nidji bercerita tentang hati yang tak perlu mencari, ia akan jatuh sendiri.

Menurut pendapat mereka, dalam hubungan yang sehat pasti satu sama lain saling menjadi the best version of themselves. Lagu Cinta & Portal Waktu terpilih menjadi original soundtrack film Eggnoid yang diproduksi oleh Visinema Pictures. Film Eggnoid sendiri merupakan film yang diangkat dari sebuah cerita webtoon sukses yang telah dibaca oleh jutaan orang dibeberapa negara.

“Saat pertama kali dihubungi pihak Visinema sebenarnya kami juga sudah excited, walaupun belum tahu project filmnya seperti apa. Akhirnya pas meeting pertama setelah diceritakan latar belakang dan sinopsis filmnya saat itu juga kami Nidji langsung oke tanpa pikir panjang. Apalagi ketika diajak melihat telur Eggnoid seperti yang ada dalam film, kami langsung kebayang gimana kalo Nidji lahir kembali dikirim dari masa depan dengan telur Eggnoid tersebut dan jadilah ‘New Chapter of Nidji," jelas Nidji.

Seluruh personel Nidji pun tampak menikmati seluruh proses pembuatan single mulai dari diskusi, brainstorming, sampai produksi lagu “Cinta & Portal Waktu” yang dilakukan dengan sangat menyenangkan. “Interaksi Nidji, Visinema Pictures, dan Film Eggnoid itu sendiri sangat attached sekali," tambah Nidji.

Film Eggnoid dibintangi oleh sejumlah artis seperti Morgan Oey, Sheila Dara, dan Kevin Julio. Rencananya film ini akan tayang di bioskop pada Desember 2019. (M-4)