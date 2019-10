Begini Sorotan media Asing terkait Pelantikan Jokowi-Ma’ruf

SEJUMLAH media asing ikut memberitakan upacara pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagaoi presiden dan wakil presiden RI 2019-2024 yang dilangsungkan di Gedung MPR/DPR RI, Minggu (20/9).

Kantor berita Agence France-Presse (AFP),menyoroti dimulainya pemerintahan baru Jokowi periode kedua setelah gelombang krisis menerpa Jakarta.

AFP menyebut Jokowi yang menyukai musik heavy metal dan bukan datang dari kalangan elit politik ataupun militer, dielu-elukan masyarakat Indonesia ketika pertama kali terpilih sebagai presiden pada 2014 lalu, atas figur kepemimpinannya yang mirip dengan Barack Obama.

“Presiden Indonesia Joko Widodo akan memulai masa jabatan baru pada Minggu, 20 Oktober, menyusul gelombang krisis dan pengamanan ketat di Jakarta,” tulis salah satu artikel AFP, Sabtu (19/10).

Dalam artikelnya yang berjudul “Indonesia's Jokowi kicks off fresh term after wave of crises”, AFP memberitakan bahwa pengamanan ketat diberlakukan pada acara pelantikan untuk mencegah ancaman serangan.

AFP juga menyebutkan, pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin akan dihadiri sejumlah pemimpin negara, di antaranya Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan PM Australia Scott Morrison.

Sementara itu media asal Singapura yakni Channel News Asia (CNA) juga memberitakan acara pelantikan Jokowi-Ma’ruf. Sama seperti AFP, CNA juga menyebut Jokowi yang bukan datang dari kalangan elit politik dan militer akan dilantik kembali untuk memimpin Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

“Setelah masa jabatan pertama ditandai dengan pengeluaran infrastruktur yang besar, dalam masa jabatan kedua dan terakhirnya, Widodo telah berjanji untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, serta akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia,” tulis salah satu artikel CNA bertajuk ‘Indonesia's Joko Widodo sworn in for second term as president’, Minggu (19/10).

Adapun media asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), memberitakan Jokowi pada masa kepemimpinannya yang kedua akan berjanji untuk menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM).

SCMP juga menyebut bahwa semua mata tengah tertuju pada pengumuman kabinet menteri Jokowi yang akan segera diumumkan besok, Senin (21/10) pagi.

“Jokowi mengatakan ia akan menjadikan peningkatan sumber daya manusia sebagai prioritas utama untuk membantu meletakkan landasan dalam membangun ekonomi Indonesia di antara lima besar dunia pada 2045,” tulis salah satu artikel SCMP bertajuk yang dimuat pada Minggu (20/19).

Media asing lainnya yang memberitakan pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin ialah kantor berita Associated Press (AP); kantor berita asal Inggris, Reuters; media multinasional Amerika, Bloomberg; jaringan media asal Australia; SBS News, dan media-media asing lainnya. (OL-7)