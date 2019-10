Tagar Congrats Jokowi Ma'ruf Amin Jadi Trending Jelang Pelantikan

JELANG pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'aruf Amin siang ini, tagar #CongratsJokowiMarufAmin menggema di media sosial twitter. Hingga Minggu siang Pukul 13.42 WIB, tagar #CongratsJokowiMarufAmin dicuitkan sebanyak 23.500 kali.

Berdasarkan jadwal, Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin diambil sumpahnya pada Minggu (20/10) Pukul 14.30 WIB.

Beberapa cuitan jelang pelantikan misalnya datang dari akun Jesica Frederick @Nouna_jessica94. "Love u 3000 and more. Wishes all the best for RI and God blessing Indonesia #CongratsJokowiMarufAmin."

Sementara itu, Joko Widodo (Jokowi) menuliskan cuitan di akun twitter pribadinya @jokowi tentang kerja dan kemajuan Indonesia.

"Kerja bersama, menuju Indonesia Maju," cuit Jokowi di @jokowi, Minggu.

Dalam tweet ini, Jokowi hanya menuliskan satu kalimat saja dan disertai tiga buah tanda titik di bagian akhir.

Dalam cuitan yang sama, dia mentautkan fotonya sendiri dengan latar belakang merah dan Jokowi tampak dari samping.(OL-4)