Jelang Pelantikan Presiden, Lalin Transjakarta Dialihkan

DITLANTAS Polda Metro Jaya telah melakukan sejumlah penutupan jalan berkaitan dengan adanya pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini. Transjakarta pun turut mengalihkan sejumlah rutenya menyesuaikan dengan rekayasa lalin tersebut.

"Beberapa layanan Transjakarta mengalami perngalihan dan perpendekan rute untuk tetap melayani pelanggan," kata Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta Nadia Diposanjoyo dalam keterangan resminya, Minggu (20/10).

Rute yang mengalami pengaliha rute yakni Koridor 1 : Blok M - Kota terkait adanya penutupan jalan di sekitar Patung Kuda. Untuk sementara tidak melewati Halte Bank Indonesia dan Halte Monas berlaku kedua arah. Lalu ada rute 1A : PIK - Balai Kota yang mengalami perpendekan rute menjadi PIK - Harmoni terkait adanya penutupan jalan di sekitar Patung Kuda.

Kemudian rute Koridor 2 : Harmoni-Pulogadung mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di sekitar Patung Kuda. Untuk sementara tidak melewati Halte Monas sampai Halte Gambir 2. Rute 6A: Ragunan-Monas via Kuningan saat ini mengalami perpendekan rute menjadi Ragunan-Tosari via Kuningan terkait adanya penutupan jalan di sekitar Patung Kuda. Rute 6B: Ragunan-Monas via Semanggi saat ini mengalami perpendekan rute menjadi Ragunan-Tosari via Semanggi terkait adanya penutupan jalan di sekitar Patung Kuda.

Koridor 9 : Pinang Ranti-Pluit saat ini mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan. Untuk sementara arah Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC sampai Halte Slipi Petamburan. Rute 1B : Tosari-Stasiun Palmerah mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur. Untuk sementara tidak melewati Halte Senayan JCC sampai Halte DPR 2. Rute 1B: Stasiun Palmerah-Tosari mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur selepas lampu merah arah Kemenpora. Untuk sementara selepas Stasiun Palmerah via Patal Senayan lanjut pelayanan normal sampai Tosari.

Rute 5A : Kampung Melayu-Grogol mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di sekitar Patung Kuda. Untuk sementara tidak melewati Halte Bank Indonesia dan Halte Monas. Rekayasa layanan Operasional Transjakarta hari ini akan kembali seperti semula sampai semua jalan yang ditutup oleh pihak kepolisian dibuka kembali. (OL-3)