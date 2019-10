Babymetal akan Tampil di Jakarta

GRUP musik pop metal asal Jepang Babymetal akan kembali ke Jakarta pada tur Asia yang bertajuk "Metal Galaxy World Tour in Asia". Jadwal tur akan digelar pada 29 Maret 2020.

Melalui akun Twitter resmi mereka, Babymetal mengumumkan 4 kota termasuk Jakarta yang akan mereka sambangi.

Mereka dijadwalkan akan memulai tur Asianya di Bangkok pada 22 Maret, Kuala Lumpur pada 27 Maret, dan Taipei pada 3 April.

Namun, terkait tempat dan harga tiket konser Babymetal di Jakarta masih belum ada info lebih lanjutnya.

Baca juga: Queen Larang Trump Pakai Lagu We Will Rock You

Sebelumnya, Babymetal pernah menghibur penggemar di Indonesia pada 2013 pada acara Asia Anime Festival Asia (AFAID) 2013.

Sebelumnya, band yang terbentuk sejak 2010 ini pernah dirumorkan ditinggal salah satu personel mereka, Yuimetal. Namun, rumor tersebut ditepis dua personel lainnya, Sumetal dan Moametal, yang menyatakan bahwa rumor itu tidak benar.

Rumor itu muncul karena sebelumnya Yuimetal dua kali absen dari tur musik Babymetal di Jepang pada Desember 2017. Dirinya dikabarkan sedang jatuh sakit. (Medcom/OL-2)