Ketua Senat AS Sebut Kebijakan Trump di Suriah Mimpi Buruk

KETUA Senat Amerika Serikat (AS) Mitch McConnell, Jumat (18/10), mengecam kebijakan Presiden Donald Trump yang menarik pasukan AS dari Suriah sebagai mimpi buruk yang hanya menguntungkan lawan AS dan melukai sekutu 'Negeri Paman Sam' itu.

"Menarik pasukan AS dari Suriah adalah sebuah kesalahan strategis yang sangat parah," ujar McConnell, petinggi Partai Republik di Kongres AS dalam kolom opini di surat kabar The Washington Post.

"Kebijakan itu akan menyebabkan seluruh warga AS tidak aman, memperkuat musuh kita, dan melemahkan sekutu-sekutu penting AS," imbuhnya,

Pernyataan McConnell itu dilansir setelah Trump, Rabu (16/10), menyebut keputusannya menarik pasukan AS dari Suriah sebagai strategi brilian.

McConnell yang selama ini merupakan salah satu pendukung Trump, awal bulan ini, mengkritik keputusan Presiden AS itu menarik pasukan dari timur laut Suriah yang memicu serangan Turki terhadap kelompok Kurdi yang menjadi sekutu AS dalam perang melawan Islamis State (IS).

"Kombinasi penarikan pasukan AS dan meningkatnya ketegangan antara Turki dan Kurdi merupakan mimpi buruk bagi negara kita," seru McConnell.

"Bahkan jika gencatan senjata ini bisa berlangsung, kejadian selama pekan-pekan sebelumnya merupakan pukulan telak bagi upaya AS memerangi IS dan kelompok teroris lainnya," tambahnya. (AFP/OL-2)