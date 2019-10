Film-Film Studio Ghibli akan Mengudara di HBO Max

Bersiaplah untuk maraton Studio Ghibli, milik HBO Max. Rumah animasi Jepang legendaris tersebut selama ini diketahui enggan melisensikan film-filmnya untuk streaming — tetapi pada hari Kamis mendatang layanan streaming WarnerMedia mengumumkan kesepakatan bersejarah yang akan membawa perpustakaan lengkap studio ke dalam flip, termasuk judul-judul populer seperti Spirited Away, My Neighbor Totoro, dan Howl's Moving Castle.

Menurut siaran pers yang dikutip Vanity Fair, semua 21 film Studio Ghibli akan tersedia di HBO Max ketika diluncurkan musim semi mendatang. Dalam lanskap streaming yang semakin ramai, ini bisa memberi WarnerMedia keunggulan pada beberapa pesaingnya.

"Film-film Studio Ghibli secara visual menakjubkan, pengalaman yang benar-benar mendalam," kata kepala konten HBO Max, Kevin Reilly, dalam sebuah pernyataan.

“Menyenangkan, mempesona, dan sangat humanistik, film-film yang luar biasa ini telah merebut hati orang-orang di seluruh dunia, dan kami bangga memamerkannya dengan cara yang dapat diakses untuk lebih banyak penggemar melalui HBO Max.”

Selama 30 tahun, Studio Ghibli dan sutradara animasinya, Hayao Miyazaki dan Isao Takahata, bersama dengan produser Toshio Suzuki, telah mendapatkan pengakuan internasional. Studio ini memenangkan Oscar untuk film fitur animasi terbaik lewatSpirited Away (2002), dan telah mengumpulkan nominasi tambahan untuk Howl's Moving Castle, The Wind Rises, When Marnie Was There, dan The Tale of the Princess Kaguya.

Berita bahwa perpustakaan Studio Ghibli akan segera tersedia secara digital mungkin akan sedikit mengejutkan bagi beberapa diehard; awal tahun ini seorang perwakilan untuk distributor Amerika Ghibli, GKids, baru-baru ini meragukan apakah perpustakaan akan pernah mendarat di layanan streaming.

"Studio Ghibli tidak membuat film mereka tersedia secara digital, baik untuk diunduh atau streaming, di mana saja di dunia," kata perwakilan itu kepada Polygon. "Mereka terus percaya bahwa presentasi itu penting dan terutama menghargai kesempatan bagi penonton bioskop untuk mengalami film bersama."

HBO Max akan diluncurkan bersama beberapa pendatang baru ke perang streaming, yang semuanya berharap untuk membuat percikan di tahun depan atau lebih: Apple, Disney, dan NBC semua melemparkan topi mereka di atas ring.

Sementara itu, layanan yang lebih mapan terus meningkatkan penawaran mereka sendiri —terutama produksi orisinal. Pengeluaran Netflix diproyeksikan mencapai US$15 miliar tahun ini, dan Hulu telah mengumumkan akuisisi sastra kiri dan kanan. Dalam permainan yang semakin kejam ini, menjadi yang pertama memulai debut koleksi film-film animasi kesayangan mungkin hanya akan membantu. (M-2)