BIN Sebaiknya Dipimpin Sipil

PENYERANGAN terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto kembali membuktikan lemahnya Badan Intelijen Negara (BIN). Sebagai lembaga yang memiliki peran penting, BIN harus dipimpin oleh sosok yang memiliki kapasitas yang mumpuni.

Nama pengamat intelejen Suhendra Hadikuntono dinilai merupakan figur yang pas untuk memimpin lembaga telik sandi tersebut. Dipimpin orang sipil seperti Suhendra, kinerja BIN dinilai akan lebih bagus.

Dukungan kepada Suhendra untuk menempati posisi Kepala BIN datang dari Wali Nanggroe Aceh Darussalam Tengku Malik Mahmud. Menurutnya, Suhendra memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, serta ahli di bidang intelijen.

"Ia juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ia juga memahami kultur di banyak daerah serta diterima semua kalangan," jelas tokoh Aceh tersebut.

Sebelumnya, dukungan kepada Suhendra juga datang dari berbagai pihak. Ketua Umum DPP Angkatan Puteri Al Washliyah Siti Maryam Sahar menyebut menempatkan Suhendra sebagai Kepala BIN akan sejalan dengan prinsip the right man on the right place "Beliau cocok jadi Kepala BIN. Pak Jokowi butuh eksekutor berpengalaman yang siap kerja cepat, akurat dan bisa bekerja dalam senyap," ujarnya.

Siti menilai, Suhendra kaya akan pengalaman karena telah 30 tahun mengabdikan diri di bidang intelijen negara. "Dengan pengalaman yang dimiliki, Suhendra memiliki kapasitas untuk memimpin BIN," tegasnya.

Dukungan agar Suhendra dipilih menjadi Kepala BIN juga datang dari Aliansi Relawan Jokowi (ARJ). Salah satu kelompok relawan Jokowi itu menilai Suhendra memiliki kapasitas untuk memimpin BIN di masa mendatang. (RO/R-1)