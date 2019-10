Raih Penghargaan Best Financial Sector, BCA Mau Terus Berbenah

PT Bank Central Asia tbk (BCA) bertekad untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan melalui penerapan good corporate governance (GCG). Salah satunya adalah melakukan keterbukaan informasi dan transparansi perusahaan.

Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif. Executive Vice President Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan BCA Hera F Haryn mengungkapkan hal tersebut seusai menerima penghargaan untuk kategori Best Financial Sector di Jakarta, pada Rabu (16/10).

“Kami menyadari tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak terkait, baik pemangku kepentingan hingga masyarakat dalam menghadapi risiko dan tantangan perbankan yang dinamis," ujarnya.

Kerja keras BCA tersebut pada akhirnya mendapat apresiasi dalam ajang The 11th IICD Corporate Governance Award 2019. Pada ajang tersebut, BCA menerima penghargaan untuk kategori Best Financial Sector.

"Penghargaan ini semakin memotivasi kami untuk dapat senantiasa memberikan pelayanan perbankan terbaik yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif untuk jangka panjang (sustainable),” kata Hera lagi.

The 11th IICD Corporate Governance Award 2019 merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Penghargaan itu ditujukan bagi perusahaan-perusahaan publik yang dinilai berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG).

Dengan mengangkat tema “Empowering BOC and Its Committees to Ensure GCG Implementation”, penghargaan kali ini menyoroti pentingnya reformasi GCG secara menyeluruh dalam meningkatkan performa bisnis dan iklim investasi perusahaan.

Penghargaan itu secara khusus memberikan apresiasi terhadap 50 perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar terbaik di Indonesia melalui sejumlah kategori. Di antaranya, Best Right of Shareholders, Best Equitable Treatment of Shareholders, Best Role of Stakeholders, Best Disclosure and Transparency, dan Best Responsibilities of the Board.

“Dalam rangka membangun institusi perbankan yang unggul dan terpercaya, BCA secara konsisten melakukan self-assessment atas pelaksanaan tata kelola perusahaan untuk senantiasa hadir menjadi solusi penyelesaian pembayaran dan keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan."

"Di sisi lain, BCA secara konsisten terus melakukan komunikasi dua arah dengan nasabah, regulator, dan komunitas pasar modal demi terciptanya transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan,” ujar Hera. (RO/A-3)