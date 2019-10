Eva Celia Segera Rilis Video Musik Terbaru

AKTRIS sekaligus penyanyi Eva Celia akan mengeluarkan video musik untuk singel terbarunya All About You. Video musik tersebut direncanakan rilis pekan depan.

"Minggu depan akan rilis video klip baru dari singel terbaru," kata Eva saat berbincang dengan awak media, di The Tribatra, Jakarta Selatan, Rabu (16/10).

Eva mengatakan, All About You merupakan lagu yang berasal dari Album Lifeline yang dirilis pada 12 Juli 2019. Dalam album tersebut terdapat empat lagu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Lagu tersebut berjudul A Long Way, Selfish, Kala Senja, dan All About You.

Eva mengaku lagu-lagu tersebut dia ciptakan sendiri dengan menggandeng Demas Narwangsa dan Ankadiov sebagai produser.

"Ya saya yang tulis. Inspirasinya dari macam-macam," ujarnya.

Eva menjelaskan alasannya sering tidak memerlukan inspirasi dalam menulis dan menciptakan sebuah lagu. Hal ini dilakukan agar dirinya produktif dalam berkarya tanpa terikat suasana hati maupun inspirasi.

"Saya berusaha membuat habit selalu produktif membuat lagu, tanpa harus menunggu mood dan enggak tergantung dari inspirasi," paparnya.

Meski demikian dia mengaku sering terinspirasi dari ayahnya, Indra Lesmana, dalam meracik musik. Dia bahkan tidak sungkan bertanya jika ayahnya memiliki masukan untuk lagu-lagu yang dia garap.

"Saya sering bertanya apakah ada masukan. Lebih ke notasi tetapi. Untuk liriknya, saya sendiri," tandasnya. (Medcom/OL-2)