Honda ADV 150 dan Wuling Almaz Jadi yang Terbaik Versi Forwot

HONDA ADV 150 dinobatkan sebagai Forwot Motorcycle of the Year (FMY) 2019 atau Motor Terbaik 2019 versi Forwot. Skuter bergaya adventure itu meraih nilai terbanyak dari para juri. Sedangkan di kategori roda empat disabet Wuling Almaz sebagai Forwot Car of the Year (FCY) 2019.

Penghargaan motor terbaik dan mobil terbaik yang diselenggarakan Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) merupakan agenda tahunan sebagai apresiasi kepada para produsen sepeda motor dan mobil yang tergabung di dalam Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Kedua ajang bergengsi ini juga memberikan informasi dan referensi terkait motor dan mobil terbaik di Tanah Air dalam satu tahun terakhir.

Karena di tahap pertama penjurian, motor yang masuk nominasi adalah produk terbaru yang sudah terjun ke pasar dalam periode September 2018 sampai Agustus 2019. Sedangkan untuk roda empat adalah yang diluncurkan dan sudah dijual di Indonesia dalam periode Agustus 2018 sampai Juli 2019.

Di kelas roda dua awalnya terpilih 15 motor terbaru berbagai jenis dari masing-masing agen pemegang merek. Mulai dari naked bike, sport bike, sampai Skutik (skuter otomatis).

Proses pemilihan pertama itu dilakukan oleh 83 juri dari berbagai media berbeda. Kemudian terpilih 5 motor yang lolos ke tahap penilaian akhir, yakni Honda ADV 150, Yamaha MT-15, Suzuki GSX 150 Bandit, Yamaha FreeGo, Kawasaki Ninja 250.

Kelima motor tersebut kembali dinilai dewan juri yang sudah diseleksi Forwot berdasarkan pengalamannya.

Jumlah juri yang melakukan penilaian terdiri dari 21 jurnalis. Berbagai macam aspek penilaian menjadi dasar utama Honda ADV 150 bisa dinobatkan sebagai Motorcyle of The Year 2019.

Skutik bermesin 150cc tersebut meraih penilaian tertinggi dengan jumlah 144 poin. Sementara posisi kedua ditempati oleh Yamaha MT-15 dengan catatan 105 poin, Suzuki GSX150 Bandit 93 poin, Yamaha FreeGo 93 poin, dan Kawasaki Ninja 250 meraih 90 poin.

Ketua Dewan Juri FMY 2019 Jeffry Yanto Sudibyo mengatakan Honda berhasil mempertahankan produk-produknya selama dua tahun beruntun pada FMY.

"Pada 2018, Honda PCX Hybrid dan tahun ini Honda ADV 150. Menurut penilaian para juri, Skutik yang mengusung gaya petualang itu cukup menyita perhatian dengan desainnya yang gagah, dan fitur-fitur ditawarkan sesuai kebutuhan masyarakat zaman sekarang," ujarnya.

Daftar Forwot Motorcycle of the Year dari tahun ke tahun:

2006 – Yamaha Jupiter MX

2007 – Tidak diselenggarakan

2008 – Yamaha V-Ixion

2009 – Tidak diselenggarakan

2010 – Honda MegaPro

2011 – Tidak diselenggarakan

2012 – Honda Vario Techno 125 PGM-FI

2013 – Tidak diselenggarakan

2014 – Yamaha R25

2015 – Yamaha NMax

2016 – Honda CBR150R

2017 – Suzuki GSX-R150

2018 – Honda PCX Hybrid

2019 – Honda ADV 150

Di kategori roda empat, Wuling Almaz berhasil menyisihkan empat finalis lain, yaitu DFSK Glory 560, Honda Brio, Mazda3, dan Suzuki Jimny. Jumlah total mobil FCY 2019 mencapai 36 mobil baru.

"Jumlah itu lebih banyak dibandingkan 2018 yang hanya 23 mobil, dan 2017 hanya 32 mobil. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi pasar potensial kendaraan roda-empat," ujar Ketua Umum Forwot Indra Prabowo.

FCY 2019 memilih Wuling Almaz sebagai pemenangnya, karena mobil berjenis Sport Utility Vehicle itu meraih penilaian tertinggi, yakni 159 poin.

Posisi kedua ditempati Suzuki Jimny dengan 140 poin, DFSK Glory 560 mendapatkan 92 poin, Honda Brio 89 poin dan Mazda3 dengan 80 poin.

"Terpilihnya Wuling Almaz sebagai Forwot Car of The Year 2019 menjadi bukti dari kuatnya komitmen merek pendatang baru dalam menghadirkan kendaraan-kendaraan yang sesuai untuk kebutuhan konsumen di Indonesia," tutur Indra.

Penjurian tersebut dilakukan 21 jurnalis dari berbagai media yang merupakan anggota Forwot. Tercatat ada 10 faktor utama yang menjadi penilaian penting di Forwot Car of the Year 2019. Di antaranya adalah desain, kenyamanan, keamanan, nilai ekonomis, handling, performa, fungsional, keramahan lingkungan, pengalaman berkendara, dan harga yang tak kalah penting.

Daftar Forwot Car of the Year dari tahun ke tahun:

2009 – Toyota Prius

2010 – Tidak diselenggarakan

2011 – Tidak diselenggarakan

2012 – Honda Brio

2014 – Honda Jazz

2015 – Honda HR-V

2016 – Mitsubishi Pajero Sport

2017 – Honda CR-V

2018 – Mitsubishi Xpander

2019 – Wuling Almaz

