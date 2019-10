Korean Ginseng Festival 2019 Edukasi Masyarakat Manfaat Ginseng

MASYARAKAT Korea dikenal memiliki kesadaran pola hidup sehat. Oleh karena itu, warga Korea memiliki angka harapan hidup lebih tinggi. Rata-rata masa hidup orang Korea mencapai usia 100 tahun lebih.

"Orang Korea mereka pastikan makanan yang dimakan tidak jauh dari kata sehat. Gemar mengonsumsi rempah-rempah, seperti yang sudah familiar di telinga ialah ginseng Korea," ujar President Director PT Multi Bestri Indonesia, Park Chang Suh, di acara seminar '2019 Korean Ginseng Festival' di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/10).

Seminar yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang manfaat ginseng ini terselenggara atas kerja sama PT Multi Bestri Indonesia dan Taewoong Food Co Ltd, serta didukung Korea Agro–Fisheries & Food Trade Corporation.

Menghadirkan narasumber antara lain; Park Chang Suh, President Director PT Multi Bestri Indonesia, Prof Nah Seung-Yeol PhD (pakar ginseng dari Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Konkuk, Korea, dan Ketua Perhimpunan Ginseng Korea), Chang Hyun Joo (CEO Taewoong Food Co, Ltd), Dr Boyke Dian Nugraha (ginekolog dan seksolog), serta artis Indonesia, Alice Norine (brand ambassador of Korean Ginseng).

Korea terkenal juga dengan berbagai macam perawatan kesehatan dan kecantikan. Sebuah penelitian pada 2016 menemukan bahwa kualitas perawatan yang ditawarkan Korea memiliki efek besar pada kepuasan sistem perawatan kesehatannya.

"Hal lain juga dipengaruhi oleh budaya makan yang memang dibiasakan untuk mencintai hidangan sehat dari nenek moyang kami," lanjut Park.

Ginseng, kata Park, banyak macamnya. Namun, untuk kesehatan, ginseng Korea dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan menambah stamina.

"Ginseng Korea ini bisa bantu meringankan kelelahan dengan meningkatkan energi di dalam tubuh yang disebabkan bermacam penyakit, imunitas dan antikanker. Memperkuat daya tahan tubuh penderita kanker dengan mengembangkan fungsi imun," ungkapnya.

Menurut dia, setidaknya ada tujuh manfaat utama ginseng Korea, antara lain, membantu memperbaiki pembentukan darah, sirkulasi darah, dan meningkatkan fungsi paru-paru dan limfa dengan menormalisasi gangguan. Ginseng Korea juga menghilangkan racun dalam tubuh dan kulit menjadi lebih baik juga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi.

"Ginseng membantu memperkuat fungsi jantung dengan membuat santai pikiran dan kestabilan mental. Ginseng mampu memajukan kinerja intelektualitas dengan meningkatkan fungsi belajar dan daya ingat," ujar Prof Nah

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan lebih jauh ginseng Korea, termasuk sejarah dan superioritas yang membuktikan khasiat dan manfaatnya bagi kesehatan.

Sementara pembicara lain, dr Boyke, mengkaji tentang efek positif ginseng Korea bagi masyarakat Indonesia, yang memiliki musim panas abadi. Pakar ginekolog dan seksolog ini juga membahas tentang kesalahpahaman dari efek samping ginseng Korea pada hiper-ketegangan dan diabetes.

Sebagai duta merek Korean Ginseng, Alice Norine, mengaku telah lama mengonsumsi ginseng Korea.

"Cara mudah hidup sehat adalah selalu berpegang teguh pada prinsip bahwa Anda menyayangi tubuh Anda. Karena itu, jangan tunda untuk menerapkan pola hidup sehat dari sekarang. Saya tidak mau kalah dengan orang Korea, yang tampilan mereka tampak lebih muda dari usianya, dan banyak berumur panjang. Makanya secara rutin saya dan suami konsumsi produk ini," kata artis sinetron ini. (RO/OL-1)