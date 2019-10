Jamkrindo kembali Raih Global Perfomance Excellence Award

Perum Jamkrindo meraih dua penghargaan bertaraf internasional sekaligus dalam Global Perfomance Excellence Award (GPEA) 2019 yang diselenggarakan di Bali.

Kedua penghargaan itu ialah best in class dalam kategori keunggulan bisnis untuk korporasi dan APQO President's Award for Demonstrated Excellence 2019 khusus untuk Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto.

Dalam penyelenggaraan GPEA 2018 di Dubai, Uni Emirat Arab, Perum Jamkrindo meraih penghargaan best in class dalam kategori kinerja dan keunggulan bisnis untuk korporasi.

Dirut Perum Jamkrindo Randi Anto menjelaskan penghargaan yang diterima perusahaan selama dua tahun berturut-turut itu menjadi refleksi atas kerja keras perusahaan dalam menjaga kinerja bisnis yang unggul dan kualitas produk yang andal.

"Penghargaan ini bisa menjadi momentum bagi Perum Jamkrindo untuk terus menjaga kinerja bisnis yang unggul dan meningkatkan kualitas produk," kata Randi.

Selain meraih dua penghargaan, Perum Jamkrindo juga mengirimkan dua tim untuk mengikuti Lomba Invovasi Ace Team. Keduanya mendapatkan apresiasi berupa 3 star recognation. (E-1)