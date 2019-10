Intip Mobil Baru di Tokyo Motor Show 2019

Ajang bertema Open future itu mencerminkan kemungkinan terwujudnya model kendaraan baru untuk masa depan.

AJANG pameran otomotif bergengsi dunia, Tokyo Motor Show, pada tahun ini akan segera hadir. Pada perhelatan yang diselenggarakan Japan Automobile Manufacturers Association Inc selama 12 hari, mulai 24 Oktober hingga 4 November 2019, itu, akan hadir 186 perusahaan dan organisasi dari tujuh negara.

The 46th Tokyo Motor Show 2019 mengusung tema Open future. Tema itu mencerminkan kemungkinan terwujudnya model kendaraan baru untuk masa depan dan potensi yang selalu berkembang.

Hampir semua nama besar kendaraan, seperti Honda, Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, dan Suzuki dipastikan memboyong sejumlah produk terbaru.

Honda akan menghadirkan Jazz seri terbaru. Namun, model ini menyandang nama lain, yaitu All New Honda Fit, tampil mengusung teknologi hybrid.

All New Honda Fit Hybrid akan dilengkapi kabin lebih luas. Lini dapur pacunya menggendong sistem powertrain hybrid. Honda mengklaim All New Fit Hybrid akan hadir ke pasar sebagai kendaraan yang memastikan kenyamanan penggunanya dan membuat kehidupan sehari-hari lebih menyenangkan.

Honda juga akan menampilkan All New Accord untuk pasar Jepang yang diberi nama Tokyo. Peluncuran All New Fit dan Tokyo akan dilakukan bersamaan dengan E, NSX, Freed, dan N-Box minicar.

Toyota tak mau ketinggalan. Pabrikan raksasa itu dijadwalkan mendebut Granace untuk konsumsi pasar Jepang.

Bentuk kendaraan multipurpose vehicle (MPV) ini bongsor dan berbasis Hi Ace H300 generasi ke-6. Penampilannya, terutama bagian kabin, diprediksi tak kalah dengan Alphard.

Situs resmi Toyota Global mengatakan, Granace akan hadir dengan panjang 5,3 m, lebar 1,97 m, dan tinggi 1,99 m. Granace sebenarnya lebih dikenal dengan nama Majesty atau Granvia yang lebih dulu meluncur di Thailand dan Australia.

Toyota Mirai teranyar sebagai generasi kedua fuel cell electric vehicle (FCEV) juga siap meramaikan panggung. Ubahan signifikan diterapkan, tak hanya bicara desain dan kelapangan kabin, tapi juga performa penambahan daya jelajah dan handling.

Meluncur pertama kali pada 2014, generasi pertama Mirai membuktikan kendaraan berbahan bakar hidrogen menjadi solusi tepat angkutan ramah lingkungan. Rencananya, Mirai anyar mulai dipasarkan di Jepang, Amerika Utara, dan Eropa pada akhir 2020.

Mobil konsep

Tak kalah sigap, Daihatsu menyajikan empat mobil konsep sekaligus. Sebagaimana dilansir dari Carscoops, keempatnya membawa desain unik. Bahkan, salah satu di antaranya kemungkinan menjadi rival Suzuki Jimny.

Mengangkat tema Gathering, warming up everyone's lives, Daihatsu membawa kendaraan yang masing-masing memiliki nama unik dan terdengar lucu karena mengulang kata. Ada Ico Ico, Tsumu Tsumu, Wai Wai, dan Waku Waku.

Dimulai dari mobil konsep Waku Waku, crossover ini berukuran kei ala Jepang. Konsep Waku Waku tampak cukup dekat dengan model produksi dan faktanya saat ini crossover kecil sangat populer di Jepang.

Meski kecil, sport utility vehicle (SUV) kotak ini punya desain yang tampak kukuh. Misalnya, selongsong roda plastik, bumper offroad, dan ground clearance yang tinggi.

Lain lagi dengan Mitsubishi Motors Corporation (MMC) yang berencana memajang dua mobil konsep, di antaranya Mi-Tech Concept sebagai mini SUV dengan plug-in hybrid vehicle (PHEV). Kendaraan ini menggunakan empat motor 4WD. Dua motor untuk masing-masing poros depan dan belakang sehingga memungkinkan torsi optimal terdistribusi di empat roda.

Ada pula superheight k-wagon concept sebagai new k-car concept. Meski ruang interior luas, mobil konsep ini tetap punya performa dan fungsionalitas ibarat kendaraan mungil khas 'Negeri Sakura' umumnya. Bicara teknologi, mobil ini juga sudah punya mi-pilot sebagai teknologi bantuan kemudi. (M Setiawan Alun Segoro/S-3)