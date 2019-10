Dukungan untuk Suhendra Terus Mengalir

PRESIDEN dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin yang akan dilantik 20 Oktober mendatang, diminta menerapkan prinsip the right man on the right place dalam pembentukan kabinet pemerintahan mendatang. Menteri dan pejabat setingkat menteri yang masuk kabinet harus benar-benar mengerti persoalan rakyat dan kebutuhan bangsa.

"Menteri-menteri Jokowi nanti harus pintar. Mereka juga harus berintegritas dan rekam jejaknya tidak ada yang negatif," kata Ketua Umum DPP Angkatan Puteri Al Washliyah Siti Maryam Sahar, Rabu (16/10).

Menurut Siti, salah satu posisi penting di kabinet yang harus diisi orang yang tepat adalah Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Untuk posisi tersebut, Siti menilai pengamat intelejen Suhendra Hadikuntono merupakan sosok yang tepat untuk memimpin lembaga telik sandi tersebut.

"Beliau cocok jadi Kepala BIN. Pak Jokowi butuh eksekutor berpengalaman yang siap kerja cepat, akurat dan bisa bekerja dalam senyap," ujar dia.

Siti menilai, Suhendra kaya akan pengalaman karena telah 30 tahun mengabdikan diri di bidang intelijen negara. "Dengan pengalaman yang dimiliki, Suhendra memiliki kapasitas untuk memimpin BIN," tegasnya.

Suhendra dinilai Siti juga dekat dengan semua golongan dan terlebih kepada generasi muda. Sehingga, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan loyalitas Suhendra tidak perlu diragukan lagi.

"Kami tahu sosok Pak Suhendra, orang yang sangat supel. Beliau ini pengalamannya luar biasa," tutur Siti.

Sebelumnya, dukungan agar Suhendra dipilih menjadi Kepala BIN juga datang dari Aliansi Relawan Jokowi (ARJ). salah satu kelompok relawan Jokowi itu menilai Suhendra memiliki kapasitas untuk memimpin BIN di masa mendatang. (RO/R-1)