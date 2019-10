Tampilan Hit Guns N' Roses Ini Tembus 1 Miliar Kali di YouTube

Sweet Child O' Mine, lagu hit dari band legendaris Guns N Roses (GNR) telah menjadi video musik pertama dari era 1980-an yang mencatatkan satu miliar tampilan di platform YouTube.

Lagu yang dirilis pada 1987 dan yang muncul di album debut GNR, Appetite for Destruction, rata-rata dilihat 590.000 kali per hari pada tahun ini.

Itu artinya rocker dedengkot asal AS tersebut sekarang menjadi band top situs video streaming tahun '80-an dan '90-an. Hit lain GNR, yaitu November Rain, merupakan satu-satunya video dari dekade '90-an yang masuk dalam 'one billion club' di YouTube.

Dari fakta tersebut, Axl Rose dkk tampaknya memang masih menjadi daya tarik yang besar, untuk audiens generasi lama maupun baru. Band mereka sekarang memiliki lebih dari 6,7 juta pelanggan YouTube, sementara Appetite For Destruction masih merupakan album debut AS terlaris yang pernah ada, terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia.

Berikut ialah lima video musik di era 1980-an yang paling banyak disaksikan di YouTube ialah:

1. Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine - 1 miliar

2. A-ha - Take On Me - 943 juta

3. Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun - 786 juta

4. The Police - Every Breath You Take - 699 juta

5. Michael Jackson - Billie Jean - 694 juta

Sementara itu, lagu klasik Queen, Bohemian Rhapsody, yang dirilis pada era 1970-an menjadi video tertua yang mencapai angka 1 miliar.

Adapun video Psy, Gangnam Style, adalah video pertama yang mencapai 1 miliar tampilan pada 2012, dan kini telah disaksikan lebih dari 3,4 miliar. (BBC/M-2)