WSD 2019, JEC Cibubur dan Bukaka Gelar Bakti Katarak Gratis

KEBUTAAN dan gangguan penglihatan masih menjadi masalah kesehatan di berbagai negara di dunia, WHO mencatat angka kebutaan di dunia mencapai 36 juta orang pada 2015.

Dalam upaya menekan angka kebutaan ini, organisasi International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) setiap tahunnya menyelenggarakan World Sight Day (WSD) atau Hari Penglihatan Sedunia yang jatuh setiap Kamis kedua di bulan Oktober.

WSD 2019 mengambil tema ‘Vision First' dengan mengajak warga dunia untuk lebih peduli terhadap masalah kebutaan dan gangguan penglihatan, dengan harapan dapat menekan angka kebutaan di dunia.

”Mata adalah jendela dunia yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kerusakan penglihatan menyebabkan turunnya produktivitas seseorang, dan bahkan masa depan seseorang. Namun lebih dari 80% kerusakan penglihatan dan kebutaan masih dapat dicegah dan direhabilitasi melalui tindakan operasi.” kata Setiyo Budi Riyanto Kepala Bedah Refraktif JEC dan Direktur Utama JEC Menteng.

JEC Eye Hospitals & Clinics secara konsisten membantu masyarakat Indonesia dalam mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan mata berkualitas. Salah satunya melalui kegiatan Bakti Katarak yang telah menjadi tradisi rutin tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

“Bakti Katarak dalam rangka hari penglihatan sedunia (WSD) yang kami rayakan hari ini dilakukan di 3 Klinik Utama Mata JEC secara serentak yaitu di JEC Cibubur, JEC Cinere dan JEC Bekasi bekerjasama dengan PT Bukaka Teknik Tbk. Kami berharap kemitraan ini dapat terus terjalin dan semakin banyak lagi mitra kerja yang terlibat, sehingga dapat memperkecil jumlah penderita katarak di Indonesia,” kata Emma Rusmayani Ketua Panitia Bakti Katarak 2019 dan Kepala Klinik Utama Mata JEC Cibubur.

Kegiatan Bakti Katarak merupakan salah satu upaya JEC dalam mempermudah masyarakat kurang mampu, khususnya penderita katarak untuk mendapatkan penanganan operasi katarak yang berkualitas tanpa membebani mereka dengan biaya operasi.

Selain Bakti Katarak, upaya JEC memberikan manfaat kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek sosial juga dilakukan melalui operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu; juga pemeriksaan mata gratis dan pemberian kacamata gratis kepada anak-anak. (RO/OL-7)