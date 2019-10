Berurusan dengan Hukum, Ferry Sonic Terancam Batal ke SEA Games

SALAH satu pelatih tim nasional balap sepeda Indonesia, Ferry Sonic, ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Pria tersebut merupakan pelatih balap sepeda di ajang Asian Games 2018. Ia ditangkap di sebuah hotel di kawasan Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Jumat (11/10).

Ferry yang ditugaskan untuk mendampingi pesepeda saat bertarung SEA Games 2019 pun terancam batal.

Chef de Mission (CdM) atau Kepala Kontingen Indonesia di SEA Games 2019, Harry Warganegara, menyebut keikutsertaan Ferry di ajang dua tahunan tersebut secara logika harus ditangguhkan. Hal itu bila merujuk kasus hukum yang tengah menjerat sang pelatih.

"Kalau dia berurusan dengan hukum, dia otomatis tidak bisa aktif dalam pekerjaannya. Dia kan disebutnya sebagai ofisial," ujar Harry, Rabu (16/10).

Harry menjelaskan bahwa sang pelatih tak bisa digantikan oleh pelatih lainnya di luar daftar long list entry by name menuju ke SEA Games 2019.



Baca juga: Jelang SEA Games, Panahan Fokus ke Simulasi Pertandingan



Harry mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Namun, Harry menegaskan jika persiapan tim sepeda tak akan terganggu dengan adanya kasus yang menerpa Ferry Sonic. .

"Tapi kami pastikan, dari PB ISSI juga tidak akan terganggu persiapan ke SEA Games 2019. Jangankan ofisial, kalau ada atlet kita yang berhalangan pun kita harus bisa terus berjalan," ujar Harry.

Kabid Binpres PB ISSI, Budi Saputra telah membenarkan pria yang diamankan ialah Ferry Sonic, pelatih nomor mountain bike (MTB).

"Kami dari PB ISSI masih menunggu info lebih lanjut. Saya masih di Korea Selatan, belum berjumpa dengan yang bersangkutan," tutur Budi, Rabu (16/10).

Budi mengaku tak akan mencari pengganti kursi pelatih yang ditinggalkan Ferry. Sebab, MTB sudah memiliki pelatih, salah satunya ialah Bandi Sugito.

Meski Ferry tertangkap, MTB sendiri dipastikan akan tetap menjalankan pelatnas jelang SEA Games 2019 Filipina, November mendatang.

"Kami pastikan timnas balap sepeda jalan terus. The show must go on. Tidak ada masalah," ujar Budi. (OL-1)