Ditanya Soal Cuitan Penusukan Wiranto, Hanum Rais Berkelit

JURNALIS yang bertugas meliput di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bertanya kepada putri Amien Rais, Hanum Salsabiela Rais, perihal cuitannya di media sosial yang viral setelah insiden penusukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Namun, Hanum pun berkelit ketika ditanya tentang hal tersebut.

"Tidak etis kalau saya menjawab pertanyaan tersebut di DPRD," kata dia, Rabu (16/10) sore, di Gedung DPRD Provinsi DIY.

Ia pun meminta agar wartawan menanyakan tentang isu-isu kedewanan saja. Hanum hanya menanggapi sedikit terkait adanya pihak yang sempat, melaporkan cuitannya tersebut.

"Silakan, mas-mas semua sudah melihat ya bahwa sudah diproses. Saya menghargai hak yang melaporkan maupun... Saya ingin Anda juga menghargai bahwa saya sedang berada di dewan jadi saya juga harus bicara mengenai isu-isu kedewanan," kata dia.



Ketika ditanya mengenai maksud dari cuitan tersebut, Hanum pun kembali mengelak.

"Saya pokoknya menganggap pertanyaan-pertanyaan itu mau menjebak," kata Hanum.

Hanum kemudian mengajak wartawan untuk meredakan tensi.

"Sekali lagi, tolong hargai bahwa sekarang ini masanya kita cooling down dulu. Ini sudah mau pelantikan presiden. Ayo kita jaga dulu, cooling down, stay away from negative issues. Setelah itu, biar kita bisa lebih move on lah," kata dia.

Sebelumnya, cuitan Hanum sempat viral di media sosial walau cuitan tersebut telah dihapus.

Dalam cuitannya, Hanum menulis, "Settingan agar dana deradikalisasi terus mengucur. Dia caper. Krn tdk bakal dipakai lg play victim.mudah dibaca sbg plot diatas berbagai opini yg beredar terkait berita hits siang ini. Tdk byk yg benar2 serius menanggapi. Mgkn krn terlalu byk hoax-framing yg slama ini terjadi." (OL-1)