Kanada Kalahkan AS untuk Pertama Kali dalam 34 Tahun

KANADA mengalahkan Amerika Serikat (AS) untuk kali pertama dalam tempo 34 tahun, Rabu (16/10) WIB, setelah gol dari Alphonso Davies dan Lucas Cavallini memastikan Kanada membuat kejutan di ajang Liga Negara CONCACAF.

Davies yang bermain di Bayern Muenchen mencetak gol pada menit 63 sebelum Cavallini menjebol gawang AS di masa injury time untuk mengantarkan Kanada, yang tidak pernah menang dari Sam's Army sejak 1965, meraih kemenangan 2-0.

Kekalahan itu memperpanjang krisis AS yang tengah terpuruk sejak mereka secara mengejutkan gagal lolos ke Piala Dunia 2018.

Pelatih AS Greeg Berhalter kini menjadi sorotan setelah kesulitan membentuk tim yang solid serta menjalankan taktik yang apik sejak ditunjuk sebagai pelatih pada awal tahun ini.

AS kesulitan mengimbangi Kanada sepanjang laga di BMO Field, markas Toronto FC.

Salah satu pemain AS yang gagal bersinar adalah pemain Chelsea Christain Pulisic. Pulisic yang juga belum berbicara banyak bersama the Blues digantikan di menit 60 setelah membuang peluang emas untuk membawa AS memimpin.

Gol Kanada terjadi di pertengahan babak kedua. Pemain veteran AS Michael Bradley kehilangan bola di tengah lapangan dan para pemain Kanada langsung melancarkan serangan balik.

Upaya membuang bola yang gagal dari bek AS Tim Ream menyebabkan bola bersarang di kaki Scott Arfield yang melepaskan umpan mendatang untuk Davies yang mencetak gol dari jarak dekat.

Kanada kemudian mencetak gol keduanya setelah Cavallini menyambar umpan dari Jonathan Osorio. (AFP/OL-2)