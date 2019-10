NMAA Goes to Campus Hadir di Dua Kampus Binus

SETELAH sukses di kampus Universitas Tarumanagara, beberapa waktu lalu, National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) kembali menggelar acara NMAA Goes to Campus 2019 di dua kampus, yaitu kampus Binus Alam Sutera, Tangerang Selatan pada Kamis (10/10) dan Binus kampus Anggrek, Pesanggrahan, Jakarta Barat, Senin (14/10).

NMAA Goes to Campus merupakan agenda tahunan yang merupakan penerus rangkaian NMAA Trending Workshop yang biasanya diadakan di beberapa kota di Tanah Air. Tahun ini, NMAA didukung penuh oleh Datsun Indonesia dalam mengadakan kegiatan edukasi tersebut.

"NMAA Goes to Campus adalah salah satu flagship forum NMAA yang lebih bertujuan ke arah edukasi khususnya dalam dunia otomotif dan modifikasi. Sehingga diharapkan mahasiswa yang tertarik atau sudah terjun di dalamnya bisa mempersiapkan diri sebagai pemain-pemain baru industri modifikasi dan aftermarket di masa depan," ungkap CEO NMAA Andre Mulyadi.

Baca juga: KTB Kembali Gelar Training Bersertifikat bagi Para Guru SMK

Saat ini, dunia modifikasi dan aftermarket Indonesia sudah dilirik dan didukung pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Salah satu usahanya adalah mendorong pelakunya untuk berpikir lebih strategis dan kreatif memproduksi produk dan jasa berkualitas sehingga bisa bersaing di pasar internasional.

Selain itu, dunia modifikasi Tanah Air saat ini juga sudah menjadi bagian dari strategi pemasaran manufaktur mobil, salah satunya Datsun Indonesia.

"Secara konsisten, Datsun Indonesia terus menjadi bagian dari industri modifikasi Indonesia melalui berbagai kegiatan promosi, salah satunya yang baru ini dilakukan Datsun Live Modz Challenge sejalan dengan semangat 'Be a Life Achiever' yang diusung oleh Datsun, yang mendorong generasi muda Indonesia untuk mengekspresikan kreativitas dan inovasi. Kami harap Datsun memberikan kontribusi positif di dunia otomotif Indonesia," ujar Christian Gandawinata

Tema NMAA Goes to Campus yang dibawakan di dua kampus kali ini adalah "Automotive, Business, and Hype of Millenials".

Tema ini mewakili suara pasar yang semakin kritis, menjawab gempuran tren modifikasi dari luar negeri, serta memanfaatkan kekuatan industri digital di dalamnya.

NMAA Goes to Campus juga diisi dengan sesi talk show dengan menghadirkan para narasumber yang merupakan praktisi di bidangnya masing-masing. Di antaranya Christian Gandawinata selaku Head of Marketing Datsun Indonesia, Ranggy Radiansyah selaku Head of Marketing Communications & Digital Datsun Indonesia, Om Mobi dari Motomobi TV, Tomi Gunawan dari Tomi Airbrush, Viga Fakoano dari Infia Business Development and Partnership, serta Aris Harvenda sebagai Komite NMAA.

NMAA Goes to Campus dihadiri sekurangnya 200 mahasiswa Binus Alam Sutera dan 150-an mahasiswa Binus kampus Anggrek yang mendaftar melalui link khusus.

Antusias peserta yang hadir cukup membuat acara berjalan seru. Selain talk show peserta NMAA Goes to Campus juga disediakan lokasi test drive untuk merasakan mobil-mobil terbaru Datsun di sekeliling kampus. (RO/OL-2)