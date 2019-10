Tata Kelola Perusahaan Menjadi Kunci

TIGA kali berturut-turut sudah PT Modernland Realty Tbk (MDLN) mampu menyabet penghargaan sebagai yang terbaik di bidang tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Modernland kembali meraih pengakuan sebagai Best Non Financial Sector Mid Capitalization Public Listed Company dalam ajang The 11th IICD Corporate Governance Conference & Award 2019 di Jakarta, Senin (14/10) lalu.

"Kami sangat bangga dengan penghargaan selama tiga tahun berturut-turut ini. Tentu saja kami akan terus memanfaatkan pengalaman dan keahlian agar tetap berada di garis depan industri properti khususnya di bidang tata kelola perusahaan," ujar Wakil Direktur Utama PT Modernland Realty Tbk Freddy Chan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/10).

Selama ini, penghargaan itu memang menyoroti pentingnya reformasi GCG secara menyeluruh dalam meningkatkan performa bisnis dan iklim investasi perusahaan. Khusus tahun ini, penghargaan kepada para emiten mengusung tema Empowering BOC and Its Committees to Ensure GCG Implementation.

Lebih lanjut Freddy mengatakan perseroan bakal menjalankan GCG secara kontinyu untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Ini muaranya untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder.

Tantangan global yang semakin meningkat, menurut Freddy, memaksa industri properti terus menyesuaikan diri dengan dinamika perekonomian, gemuruh impor dan ekspor, bergejolaknya nilai dolar AS. Dinamika itu disiasati Modernland dengan terus memperkuat kinerja di segmen residensial dan komersial dengan ragam produk yang menarik.

“Keberhasilan sebagai pionir pengembangan proyek perumahan skala kota (township) seperti Kota Modern di Tangerang menginspirasi kami dalam segi konsep dan pengembangan kawasan kota mandiri masa depan," ujarnya.

Dalam kondisi teraktual, Modernland tengah berupaya mengembangkan township Jakarta Garden City di Cakung, Jakarta Timur dan Modernland Cilejit seluas 1.000 hektare di Cilejit, Banten.

Selain itu, dengan konsep yang berbeda, Modernland juga membangun Modern Cikande Industrial Estate. Kawasan itu merupakan salah satu proyek penyedia kawasan industri terbesar di barat Jakarta bagi pelaku usaha baik domestik maupun internasional. (RO/X-12)