Tara Basro Ditolak Casting karena tidak Cantik

AKTRIS Tara Basro menceritakan pengalaman pahit ditolak saat menjalani casting. Selain perbedaan visi, penolakan itu dikatakan Tara karena dia dianggap belum merepresentasikan standar cantik di Indonesia.

"Karena untuk saat ini look gue masih belum representable sebagai image cantiknya orang-orang," jelas Tara Basro di Jakarta Selatan pada Sabtu pekan lalu.

Menurutnya, definisi cantik bagi orang-orang Indonesia masih seputar kulit putih dan hidung mancung. Padahal, Tara Basro memiliki definisi cantiknya sendiri. "Kalau selama ini Indonesia itu cantik putih, rambut panjang, hidung mancung. Saya rasa itu bukan image saya yang dilihat orang-orang," kata aktris alumnus Gadis Sampul 2005 itu.

Meski begitu, kini Tara telah membintangi sejumlah fim, di antaranya A Copy of My Mind (2016), Ini Kisah Tiga Dara (2016), Pengabdi Setan (2017), Gundala (2019), dan Perempuan Tanah Jahanam (2019). Berkat A Copy of My Mind garapan penulis sekaligus sutradara Joko Anwar, Tara Basro memenangi Piala Citra pemeran utama wanita terbaik pada 2015.

Belakangan, Tara Basro sering bermain dalam film Joko Anwar karena dia dan Joko memiliki satu visi sehingga cocok untuk bekerja sama dalam proyek sinema.