AKR Land Luncurkan Sky Home dan Garden Home

AKR Land meluncurkan produk townhouse unik terbarunya, yaitu Sky Home dan Garden Home.

Peluncuran yang ditandadi acara yang dimeriahkan oleh Diva Indonesia Krisdayanti tersebut diawali dengan pengguntingan pita oleh Chairman of AKR Group Haryanto Adikoesoemo, CEO of AKR Edhi Sutanto dan Director of AKR Land Yuwono Widiasta.

Head of Marketing AKR Land Anggun Melati mengungkapkan, Sky Home dan Garden Home adalah hunian berkonsep townhouse unik yang berada di dalam komplek Gallery West Residences.

Sky Home berada di area pool lantai 10 dimana terdapat berbagai fasilitas serta dikelilingi oleh cakrawala kota Jakarta Barat yang. Sedangkan Garden Home, sesuai namanya, terdapat di area taman yang dikelilingi oleh pemandangan hijau nan asri.

Sky Home dan Garden Home di Gallery West Residences menjanjikan pengalaman urban living yang unik. Keduanya menawarkan konsep ‘apartemen rasa rumah’, yang sarat dengan tempat tinggal aman, nyaman, fasilitas lengkap, dan bebas ribet.

Baca juga : Bisnis Co-Living, Prospek Menggiurkan Bagi Investor

"Sky Home memberikan pemandangan skyline perkotaan yang indah, sedangkan Garden Home memiliki pemandangan taman yang asri,” jelasnya dalam keterangan tertulis.

Sky Home dan Garden Home memiliki spesifikasi bangunan dan finishing berkualitas tinggi serta dilengkapi dengan fitur smart home berteknlogi canggih.

Di apartemen rasa rumah ini memungkinkan setiap penghuni untuk nikmati privasi, kenyamanan dan keamanan tinggal pada bangunan vertikal, tapi dengan kelapangan ruang dan desain yang terasa seperti rumah tapak.

Sky Home dan Garden Home merupakan bagian dari komplek mixed-use AKR Gallery West, yang di dalamnya menggabungkan hunian (Gallery West Residences), perkantoran (AKR Tower dan Wisma AKR), Aloft Hotel oleh Marriott International, dan Museum MACAN yang tersohor.

“Lokasinya strategis dengan akses yang mudah, tepat di depan pintu tol Kebon Jeruk, dekat dengan Permata Hijau, Puri Indah, dan hanya 20 menit ke Airport,” imbuhnya.

Ditambahkan, bertepatan dengan acara grand launching, Sky Home dan Garden Home menawarkan promo khusus yang berlaku hingga 30 November 2019, berupa hadiah langsung Paket Fully Furnished senilai Rp250 juta untuk Sky Home, dan Rp150 juta untuk Garden Home. Selain itu menyediakan undian berhadiah dengan grand prize Mobil VW Polo untuk setiap pembelian Sky Home. (RO/OL-7)