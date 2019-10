Atwood dan Evaristo Berbagi Penghargaan Booker Prize

TIM juri mengabaikan aturan pada Senin (14/10) setelah memtuuskan memberikan penghargaan Booker Prize for Fiction kepada penulis Kanada Margaret Atwood untuk buku The Testaments dan penulis berkebangsaan Inggris-Nigeria Bernardine Evaristo untuk buku Girl, Woman, Other.

Atwood menjadi penulis perempuan kedua yang memenangkan penghargaan itu sebanyak dua kali. Dia membagi hadiah uang sebesar 50 ribu pound sterling itu bersama Evaristo.

Penghargaan itu sebelumnya dimenangkan dua orang pada 1974 dan 1997 sehingga dibuat aturan untuk mencegah hal itu terulang lagi,

Atwood, 79, yang mengenakan pin aktivis lingkungan Extenction Rebelion, menggandeng tangan Evaristo saat keduanya naik ke atas podium.

Baca juga: De Niro Tuding Trump Ingin Hancurkan AS

"Saya sangat terkejut. Saya merasa saya terlalu tua untuk menang," ujar Atwood yang meraih penghargaan untuk buku lanjutan dari The Handmaid's Tale yang ditulisnya pada 1985.

"Saya tidak butuh perhatian. Jadi, saya senang Anda ikut menjadi sorotan," kata Atwood kepada Evaristo. "Sebagai orang Kanada yang baik, kami tidak suka menjadi terkenal. Akan sangat tidak menyenangkan berada di sini sendirian."

Evaristo kemudian menanggapi, "Sangat luar biasa bisa berbagi penghargaan ini dengan Margaret Atwood yang merupakan seorang legenda."

"Saya adalah perempuan kulit hitam pertama yang meraih penghargaan ini," imbuhnya disambut tepuk tangan hadirin. (AFP/OL-2)