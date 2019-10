Produsen Bahan Kimia Sika Resmikan Pabrik Ketiga

PRODUSEN bahan kimia Sika mengembangkan sayap bisnisnya di Indonesia dengan membuka pabrik ketiganya. Pabrik ini diresmikan hari ini, Senin (14/10), dihadiri oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Farah Ratna Dewi, Duta Besar Swiss untuk Indonesia Kurt Kunz, Area Manager South East Asia Sika Gaby El Chaar dan General Manager Sika Indonesia Eddy Sutanto di Cibitung, Bekasi.

Pabrik ini dilengkapi teknologi terkini untuk memproduksi bahan-bahan konstruksi dan industri terbaik. Perluasan bisnis ini dilakukan karena Indonesia dinilai merupakan pasar yang berkembang untuk bahan-bahan kimia konstruksi.

"Sebagai wujud investasi berkelanjutan maka kami mendirikan pabrik ketiga di Bekasi. Pabrik ini dilengkapi dengan teknologi yang menunjang pelayanan terbaik untuk Indonesia," ujar General Manager Sika Eddy Susanto.

Sika Indonesia memiliki delapan target market terdiri dari beton (concrete), perbaikan (refurbishment), lantai (flooring), kedap air (waterproofing), atap (roofing), penutup & perekat (sealing & bonding), industri dan building finishing. Sika tercatat ikut berkontribusi pada pembangunan di Indonesia seperti Jembatan Suramadu, Jembatan Barelang dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Baca juga: Bungasari Flour Mills Resmikan Pabrik di Cilegon, Banten

Selain itu, pabrik yang berfokus memproduksi mortar ini berfungsi sebagai pusat distribusi. Proses pendistribusian dilakukan ke hampir seluruh wilayah Indonesia dan sudah masuk ke pasar online (e-commerce).

"Saya pikir ini sinyal yang bagus untuk Sika karena memperlihatkan jalannya bisnis yang baik di Indonesia. Pergerakan bisnis di Indonesia memang semakin cepat. Saya yakin Sika bisa memberikan manfaat untuk negeri ini," ujar His Excellence Ambassador of Switzerland to Indonesia Kurt Kunz.(OL-5)