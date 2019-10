Tiga Ekonom AS Menangi Penghargaan Nobel Ekonomi 2019

TIGA ekonom asal Amerika Serikat berhasil memenangi penghargaan Nobel Ekonomi 2019 atas pendekatan baru yang mereka temukan untuk mengurangi kemiskinan global, termasuk pendekatan baru dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Ketiganya berhasil menunjukkan bagaimana masalah kemiskinan global dapat dipecahkan secara konkret pada tingkat yang lebih kecil, yakni di tingkat individu atau kelompok. Penelitian ketiganya juga dianggap telah mentransformasi penelitian di bidang ekonomi pembangunan.

Royal Swedish Academy menganugerahi penghargaan tersebut kepada Abhijit Banerjee ekonom asal AS yang lahir di India dan istrinya yang berkebangsaan Prancis-Amerika Esther Duflo, serta ekonom AS Michael Kremer dari AS.

"Pemenang tahun ini telah memperkenalkan pendekatan baru untuk menemukan jawaban yang dapat diandalkan tentang cara terbaik untuk memerangi kemiskinan global," ujar juri.

Juri mengatakan ketiganya menemukan cara baru yang lebih efisien untuk memerangi kemiskinan dengan memecahkan persoalan sulit menjadi lebih sederhana, lebih mudah ditangani, yang kemudian dapat dijawab melalui penelitian lapangan.

"Mereka telah menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang lebih kecil, lebih tepat, ini sering kali paling baik dijawab melalui eksperimen yang dirancang dengan cermat di antara orang-orang yang paling terpengaruh," katanya.

Juri mengungkapkan sebagai hasil langsung dari salah satu penelitian mereka, lebih dari 5 juta anak-anak India telah mendapat manfaat dari program bimbingan belajar yang efektif di sekolah.

Contoh lainnya ialah subsidi besar untuk perawatan kesehatan preventif yang telah diperkenalkan di banyak negara.

Duflo yang berusia 46 tahun, menjadi pemenang Nobel Ekonomi termuda dan menjadi wanita kedua setelah Elinor Ostrom yang menyabet penghargaan Nobel Ekonomi 2009, sejak 50 tahun Nobel Ekomoni pertama diberikan.

Dalam tautan videonya, Duflo mengatakan kepada panitia Nobel bahwa suatu kehormatan baginya untuk memenangi penghargaan paling bergengsi di dunia tersebut.

"Saya berpikir tidak mungkin untuk memenangkan Penghargaan Nobel di bidang Ekonomi sebelum secara signifikan lebih tua dari kita bertiga," tambahnya.

Banerjee dan Duflo merupakan profesor di Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat, sementara Kremer merupakan profesor di Universitas Harvard.

Penghargaan Nobel Ekonomi merupakan satu-satunya Nobel yang pada awalnya tidak termasuk dalam surat wasiat terakhir Alfred Nobel pada 1895.

Namun pada 1968, Penghargaan Nobel ekonomi dirancang untuk memperingati 300 tahun bank sentral Swedia sehingga penghargaan Nobel Ekonomi juga kerap disebut dengan Penghargaan Riksbank Sveriges dalam Ilmu Ekonomi.

Sejak pertama kali penghargaan Nobel Ekonomi diberikan pada tahun 1969, ilmuwan Amerika Serikat telah mendomi penghargaan itu, dan hanya 2 wanita yang pernah menyabet pernghargaan Nobel Ekonomi sampai saat ini.

Penerima penghargaan Nobel dalam masing-masing disiplin ilmu seyognyanya mengantongi hadiah sebesar 9 juta kronor Swedia 12,9 miliar rupiah untuk kemudian dibagikan jika ada lebih dari satu pemenang dalam disiplin tersebut.

Namun sayangnya nominal hadiah tersebut berkurang sekitar 185 ribu dollar AS atau sekitar 2,6 milyar rupiah dalam dua tahun terakhir, karena depresiasi krona Swedia.

Ketiganya juga akan menerima hadiah dari Raja Swedia, Carl XVI Gustaf, pada upacara formal yang akan dilangsungkan di Stockholm pada 10 Desember, bertepatan dengan peringatan kematian ilmuwan Alfred Nobel pada 1896.

Pada 2018 lalu, penghargaan Nobel Ekonomi diberikan kepada William Nordhaus dan Paul Romer yang merupakan ekonom dari AS karena telah berhasil membangun model Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth) , yang menunjukkan bagaimana inovasi dan kebijakan iklim dapat diintegrasikan secara bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi.

Penghargaan Nobel Ekonomi menandakan berakhirnya musim Nobel 2019. Nobel tahun ini menonjol karena pemenang penghargaan Nobel Sastra pada tahun ini diserahkan kepada 2 pemenang sekaligus yakni penulis Polandia Olga Tokarczuk sebagai pemenang penghargaan Nobel Sastra 2018 dan novelis Austria Peter Handke sebagai pemenang penghargaan Nobel Sastra 2019.

Pengumuman penghargaan Nobel Sastra sempat ditunda setahun lantaran terjadinya skandal pelecehan seksual dilingkup Akademi Swedia.

Sebelumnya, para pemenang penghargaan Nobel 2019 di bidang kedokteran, fisika dan kimia telah diumumkan terlebih dahulu. Adapun pada Jumat (11/10), Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mendapat penghargaan Nobel Perdamaian atas upayanya dalam mengakhiri perang antara negaranya yang telah berlangsung lama dengan Eritrea. (AFP/OL-7)