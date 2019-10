LIP Promosikan Kebudayaan Nusantara di Mancanegara

INDONESIA memiliki warisan keragamaan kultur dan seni budaya yang sangat kaya. Untuk mengenalkan dan mencintai kekayaan tersebut tidak hanya kepada masyarakat di dalam negeri tetapi juga di mancanegara.

Belum lama ini dengan bertempat di Kediaman Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Thailand, digelar acara ‘Getting To Know You – 2019’ yang digagas LIP (Ladies International Program) atau Lingkar Perempuan Internasional dengan tujuan mempromosikan kebudayaan Nusantara.

Pada acara yang digelar di Kediaman Dubes Indonesia yang berada di 600-602 Petchaburi Road 10330 Bangkok, Rabu (9/10) tersebut digelar fashion show dengan memperkenalkan sejumlah kain batik dan tenun daerah dari Nusantara.

Dalam acara yang diselanggarakan LIP, suatu organisasi dengan visi dan misi memperkenalkan dan mempromosikan potensi alam dan pariwisata dari berbagai daerah di seluruh Indonesia itu, juga menampilkan acara bertajuk ‘Pengenalan Art’ yang berupa seni kerajinan dari berbagai daerah dan potensi pariwisata di Tanah Air.

Salah satu pendiri LIP, Yulie Nasution, mengatakan bahwa LPI sebagai wadah yang memperkenalkan dan mempromosikan potensi seni, budaya, kuliner, fashion dan pariwisata dari berbagai daerah di seluruh Indonesia agar dapat dikenal baik ditingkat nasional maupun Internasional.

“Berbagai potensi alam dan pariwisata dari berbagai daerah di seluruh Indonesia agar dapat dikenal baik di daam negeri maupun luar negeri dengan tujuan menuju Indonesia yang cerdas dan sejahtera, disegani, dan diapresiasi oleh dunia International,” papar Yulie.

LIP yang didirikan Yulie Nasution, Annisa Yudhoyono , Hana Fadel Muhammad, Widi Wardhana, Ririen Roy Suryo, Dotty Arwin Rasjid, Meytha Anton, Ello Suhaeli Kalla, Elza Syarief, Ayu Rosan, Titi Hatta, Vicky Dharmawan, dan Devita Rusdy juga mengembangkan industri kreatif melalui promosi Seluruh potensi kebudayaan dan pariwisata di tingkat Nasional maupun Internasional.

“LIP turut membantu devisa negara melalui program ‘All about Indonesia’ dengan memperkenalkan seluruh potensi kebudayaan dan pariwisata di tingkat nasional maupun internasional,” jelas Yulie. (OL-09).