Suhendra Masuk Bursa Kepala BIN

PRESIDEN terpilih Joko Widodo diharapkan memilih sosok yang tepat untuk mengisi posisi menteri-menteri dan pejabat setingkat di kabinet mendatang. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi nasional ke-2 Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) di Jakarta, Minggu (13/10).

"Memang tidak mudah mencari sosok yang tepat untuk ditempatkan pada posisi yang tepat. Namun itu diperlukan," ujar Janes Josua Frans, Steering Committee rapat koordinasi nasional ke-2 ARJ.

Salah satu nama yang diusulkan ARJ untuk masuk dalam jajaran kabinet mendatang adalah Suhendra Hadikuntono. Pengamat intelejen yang juga pendiri Hadiekuntono's Institute (Research, Intelligence, Spiritual) tersebut dinilai Janes sosok yang tepat untuk mengisi posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

"Pemilihan kabinet memang merupakan prerogratif Presiden. Tapi kalau boleh, kami usulkan nama Suhendra untuk mengisi posisi Kepala BIN. Bila ditempatkan di BIN, maka ia akan menjadi the right man on the right place," jelasnya.

Diakui Janes dirinya sudah menanyakan kesediaan Suhendra dan yang bersangkutan menurut Janes bersedia. "Sekarang bola ada di tangan Presiden karena itu merupakan hak prerogratif Presiden. Kami hanya mengusulkan," tegasnya.

Janes juga menegaskan ARJ akan mengawal pelantikan Jokowi-KH Maruf Amin sebagai Presiden-Wakil Presiden RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang agar berlangsung aman, damai dan lancar.

"Mengawal pelantikan Pak Jokowi berarti mengawal suara rakyat, karena Jokowi merupakan Presiden pilihan rakyat. Kami juga akan mengawal Pak Suhendra agar dipertimbangkan menjadi Kepala BIN," pungkasnya. (RO/A-3)