IF you like, just take it!! Let the stuffs fi nd a better place. Take what you need... or leave what you don't need.

Begitu pola interaksi yang terjadi di Daan Park, Kota Taipei, Taiwan, beberapa waktu lalu. Kala itu orangorang datang dari penjuru kota untuk membuka lapak maupun berburu barang. Suasananya pun jadi seperti pasar loak, tetapi tidak ada transaksi jual-beli. Barang yang ada di sana, baik baru maupun bekas, adalah barang yang sudah tidak dibutuhkan pemiliknya. Barang itu dapat diambil gratis, jika Anda memang membutuhkannya. Moto itu sesuai pula dengan nama akun Facebook pengelola pasar itu, yakni akun Take or Leave.

Akun itu milik komunitas Gajah Putih yang terdiri dari anak-anak muda Taiwan. Mereka memilih tempat penyelenggaraan berpindah-pindah di berbagai taman di

Taipei dan berlangsung saban dua atau tiga bulan. Oleh karena itu kehadirannya kerap ditunggu. Warga yang ingin bergabung menjadi pelapak akan menunggu informasi dari akun Take or Leave itu. "Semua tergantung informasi

yang kami terima dari akun facebook Take or Leave, ucap Ji Hanhan salah satu peserta yang saat itu membuka lapak pakaian, sepatu dan aksesori miliknya untuk dibagikan. Untuk menjaga agar barang jatuh ke orang yang tepat, para pelapak disarankan untuk bertanya kepada peminat barangnya. Dengan begitu,

dapat dihindari adanya orang yang semata mencari untung ekonomi di pasar itu.

Namun, memang tidak ada jaminan pula jika mereka yang mengambil barang, benar-benar sesuai kebutuhannya. Namun, di situ pula uniknya. Orang diajak jujur kepada dirinya sendiri. Sebaliknya pula, mereka yang kelebihan barang,

didorong untuk mudah merelakan dan berbahagia dengan berbagi. Barang-barang yang tersedia amat beragam jenisnya. Mulai dari pakaian, mainan anak, hingga

berbagai perlengkapan rumah tangga. Kehadiran pasar itu pun jadi destinasi wisata yang unik. Di sana turis bisa berintaksi sekaligus menyesapi semangat berbagi warga Taiwan. (M-1)