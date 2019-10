Orang Pertama yang Berjalan di Luar Angkasa Tutup Usia

ALEXEI Leonov, komonaut legendaris Uni Soviet yang merupakan orang pertama yang berjalan di luar angkasa pada 1965, Jumat (11/10), tutup usis di Moskow di usia 85 tahun karena sakit.

Badan Luar Angkasa Rusia Roscosmos mengatakan mereka sangat sedih mengumumkan kematian Kosmonaut Nomor 11 yang dua kali mendapatkan penghargaan tertinggi Rusia, the Hero of the Soviet Union.

Ucapan belasungkawa berdatangan dari berbagai penjuru dunia dengan badan luar angkasa negara Barat memuji kontribusi Leonov.

"Ini adalah sebuah kehilangan besar bagi seluruh planet," ujar Kosmonaut Oleg Kononenko.

Asisten Leonov, Natalia Filimonova, mengatakan Leonov meninggal dunia di Rumah Sakit Burdenko, Moskow, setelah sakit lama.

Baca juga: Presiden Ukraina Pecahkan Rekor Konferensi Pers Terlama

Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan ucapan belasungkawa untuk istri dan anak Leonov sembari menyebut kosmonot itu sebagai seorang pelopor dan pahlawan.

"Mereka saling mengenal. Putin sangat mengagumi keberanian Leonov," ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Astrinot Kanada Chris Hadfield mencicit, "Salah satu orang terbaik yang pernah saya temui. Alexei Arkhipivich Leonov, seniman, pemimpin, spacewalker, dan teman. Saya menghormati Anda."

NASA dan Badan Luar Angkasa Eropa juga memuji kiprah Leonov.

"Aksinya berjalan di luar angkasa mengawali sejarah aktivitas yang membuat perawatan Stasiun Luar Angkasa Internasional bisa dilakukan," cicit NASA.

Leonov merupakan legenda di Rusia dan kiprahnya diabadikan lewat sejumlah film.

Film karya Stanley Kubric pada 1968, 2001: A Space Odyssey memasukkan rekaman Leonov bernafas di luar angkasa.

Misi Leonov pada 1961 juga diabadikan dalam film Rusia keluaran 2017 The Spacewalker.

Sebuah kawan di sisi jauh Bulan diberi nama Leonov pada 1970. (AFP/OL-2)