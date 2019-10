Koordinator Aksi Trisakti tak Memiliki Hubungan dengan Anarko

TULISAN “Trisakti We Are With U” terbentang di kampus Trisakti, Jakarta. Spanduk tersebut dibentangkan oleh Anarko sebagai elemen yang dikenal anti-kemapanan dan selalu turut aksi dalam aksi unjuk rasa tolak Revisi UU KPK dan RUU bermasalah lainnya.

Menurut Owan, Kordinator Aksi Universitas Trisakti yang tergabung dalam Presma Trisakti membenarkan bahwa kemarin ada coretan-coretan Anarko di kampusnya. Coretan dan bahasa yang digunakan adalah siap untuk aksi bersama Trisakti.

Owan menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara Anarko dan Trisakti.

“Kami tidak kenal Anarko, tapi memang mereka yang ikut aksi kemarin saat tanggal 23 dan 24 September bergabung dengan mahasiswa yang lain dan rusuh” tegas Owan di Jakarta, Jum’at (11/10).

Terkait mengenai aksi sebelum dan saat pelantikan Presiden terpilih 2019-2024, Owan memastikan untuk saat ini belum ada agenda untuk aksi.

Terlebih adanya coretan Anarko di kampusnya akan membuat Presma mengkaji lagi rencana aksi mereka yang memang kemarin sempat direncanakan untuk aksi pada 14 Oktober 2019.(OL-09)