Melaju di Shanghai, Federer Berterima Kasih pada Pendukung

ROGER Federer menyebut para pendukungnya di Tiongkok membantu dirinya berhasil melalui set pertama yang berat dan melaju ke perempat final Shanghai Masters, Kamis (10/10).

Petenis Swiss itu mengalahkan David Goffin 7-6 (9/7) dan 6-4 setelah unggulan ke-13 asal Belgia itu membuat kesempatan lima set poin di set pertama.

Di perempat final, Federer akan berhadapan dengan Alexander Zverev setelah petenis Jerman itu mengalahkan petenis Rusia Andrey Rublev 6-0 dan 7-6 (7/4).

"Saya tidak pernah merasa di atas angin dalam laga melawan David, hari ini," ujar Federer.

Baca juga: Naomi Osaka Siap Bela Jepang di Olimpiade 2020

Peraih 20 gelar Grand Slam itu bahkan sempat mengeleng-gelengkan kepala saat dia terpeleset keringatnya sendiri di set pertama.

Namun, Goffin kemudian kehilangan konsentrasi meski sempat unggul 3-1 di tie break set pertama dan Federer bangkit untuk memenangkan set pertama.

Federer yang mendapatkan dukungan dari pendukung Tiongkok yang tanpa henti meneriakkan yel-yel "Roger, Roger, go, go, go," menyebut dukungan itu menjadi salah saty kunci kemenangannya.

"Bermain di sini sangat spesial karena para pendukung berada di satu blok seperti laga sepak bola. Ini sangat jarang di turnamen tenis," kata Federer. (AFP/OL-2)