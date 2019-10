Sonder Wali Kota, F8 Tetap Melaju

SAAT masih menjadi Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Mohammad Ramdhan Pomanto berhasil membuat Makassar International Eight Festival and Forum atau F8 mendunia. Tiga tahun berturut-turut gelaran bernapas kecepatan budaya Makassar itu sukses digelar dan menjadi 10 best festival di Indonesia.

Namun, tahun ini, saat pria yang akrab dipanggil Danny Pomanto itu turun dari jabatannya, pemerintah tidak lagi melirik F8. Kementerian Pariwisata mengeluarkannya dari agenda festival yang didukung mereka.

"Sebenarnya F8 paling atas dalam daftar kalender even. Namun, dicoret kementerian, karena Pemerintah Kota Makassar menghilangkan F8 dalam daftar," ujar Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan Denny Irawan, kemarin.

Jabatan Wali Kota Makassar saat ini dijabat Iqbal Suhaeb sebagai Pejabat, yang bersifat sementara. Ia diangkat, setelah pilkada Makassar 2018 lalu tidak menghasilkan wali kota dan wakil wali kota, karena pasangan tunggul, yakni Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi dikalahkan kotak kosong. Danny Pomanto yang kembali mencalonkan diri, sudah lebih dulu dicegal lewat putusan Mahkamah Agung.

Lebih jauh, Denny mengungkapkan sebenarnya pihaknya menerima 35 usulan agenda dari kabupaten/kota untuk masuk dalam kalender event Kementerian Pariwisata. Tapi dari jumlah tersebut hanya 14 yang dipresentasikan di Jakarta.

"Ke-14 event itu dianggap memenuhi syarat-syarat, event nya bisa dijual, punya efek penting, dan ada komitmen dari kepala daerah. Khusus untuk F8 memang tidak ada, karena tidak diusulkan wali kota," tandasnya.

Namun, tanpa dukungan Penjabat Wali Kota Makassar, F8 tetap akan digelar. Tahun ini, penyelenggaraannya dilaksanakan pada 11-13 Oktober di kawasan Center Poin of Indonesia.

"F8 kali ini mengalami penundaan dan kendala, tapi kita tetap adakan dengan dukungan dari berbagai pihak," tekad Direktur PT Festival Delapan Indonesia, Sofyan Setiawan.

Danny Pomanto sebagai inisiator juga mengaku sangat antusias untuk terus mendukung acara ini berlangsung dari tahun ke tahun. "Dalam tiga tahun digelar, F8 sudah mampu mencapai 10 festival terbaik di Indonesia. Saya ingin kegiatan ini tidak berhenti, jangan dihalang-halangi."

Kali ini, F8 tampil dengan konsep berbeda dengan mengikuti isu lingkungan hidup, terkait sampah plastik. "F8 akan menjadi edia edukasi dan kampanye terhadap isu di sekitarnya," tambah Sofyan. (LN/N-2)