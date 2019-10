Masa Depan Ant-Man di MCU belum Jelas

PRESIDEN Marvel Studios Kevin Feige memberi penjelasan mengenai kelanjutan film dari superhero Ant-Man. Film kelanjutan dari Ant-Man and the Wasp membuat para penggemar Marvel banyak bertanya tentang masa depan Scott Lang di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Hal itu bisa dilihat saat Marvel mengumumkan film mereka yang akan rilis di fase keempat pada musim panas lalu di Comic Con, San Diego. Saat itu Feige tidak menyindir sedikit pun mengenai sekuel Ant-Man.

Feige hanya mengumumkan 10 film yang akan rilis di fase keempat. Di antaranya ada Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, The Eternals, The Falcon and the Winter Soldier: Fall, dan lain-lain.

Pada sebuah wawancara baru dengan The New York Times, Feige menjelaskan secara langsung karakter apa yang mungkin ada di masa depan dan tercatat bahwa semua yang ada di Avengers: Endgame itu dimaksudkan untuk mengatur panggung untuk masa depan MCU.

Feige juga menegaskan kalau semua rencana itu belum bisa diumumkan kepada publik.

"Potongan-potongan catur disusun dengan sangat sengaja. Setelah Endgame, yang ada di papan mati dan yang masih menyala, kamu tidak pernah tahu," kata Feige.

Kita tahu bahwa karakter Iron Man dan Captain America telah meninggalkan MCU dan generasi baru akan muncul untuk menjadi pahlawan terkuat di bumi seperti Black Widow, Hawkeye, dan Ant-Man yang dinilai tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mencegah pemusnahan global.

Dengan itu, karakter MCU semakin menjadi beragam dan cerita khusus yang dapat diceritakan dengan mereka. Saat ini Ant-Man adalah salah satu pahlawan yang mendapatkan dua film dan belum memiliki rencana untuk film ketiga, meskipun Peyton Reed sebelumnya mengungkapkan akan berniat untuk itu.

"Saya pikir itulah yang terjadi di film pertama, terutama ketika Adam McKay dan Paul sedang mengerjakan ulang skrip pada film pertama. Dalam film itu, kami menambahkan Quantum Realm dan Janet dan hal-hal seperti itu mengetahui bahwa jika kami dapat membuat sekuel yang bisa menjadi lahan subur," kata Reed. (Medcom/OL-2)