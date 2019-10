BMW Indonesia Luncurkan Dua Varian Seri 7 Baru

BERTEMPAT di Ballroom Nine, PT BMW Group Indonesia meluncurkan model dan varian terbaru sedan flagship BMW Seri 7 Long Wheelbase. Model yang diberi julukan The New 7 ini hadir melengkapi jajaran varian di seri sedan teratas BMW.

President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan mengatakan sedan yang dijuluki The New 7 ini hadir untuk enam model BMW di kelas sedan premium.

"Penambahan model kendaraan mewah yang terbaru secara konsisten adalah salah satu pilar utama dari strategi BMW Group yaitu 'Number One Next'. Bersama The 8 dan The X7, The New 7 berkontribusi sebagai flagship brand BMW untuk mempertahankan posisi kepemimpinan disegmen kendaraan premium," papar Ramesh di Thamrin Nine Ballroom Chubb Square, Jakarta. Kamis (10/10).

Sedan premium yang dirakit lokal di pabrik BMW Production Network 2, Gaya Motor, Sunter, Jakarta ini hadir dalam dua pilihan, yaitu The New BMW 740Li Opulence yang lebih menonjolkan aura elegan dan The New BMW 730Li M Sport yang lebih sporti.

Baca juga: All New Kwid Tawarkan Generasi Baru

The New 7 hadir dengan tampilan baru berupa 'kidney grille' yang lebih besar dari sebelumnya dipadu sepasang lampu depan yang lebih ramping lengkap dengan teknologi laser light yang cahayanya mampu menjangkau hingga 560 meter!

Dari bagian samping, tampilan The New 7 dipertegas dengan velg alloy high-gloss berukuran 20 inci W-Spoke style 646 pada varian 740Li Opulence, sementara pada 730Li M Sport dilengkapi velg light-alloy 20 inci star-spoke 817 M dengan finishing bi-colour.

Di bagian belakang The New 7 hadir dengan lampu yang lebih ramping dari sebelumnya. Tampilan belakang lampu berteknologi LED optik ini semakin unik dengan hadirnya lampu tipis yang menghubungkan lampu bagian kanan dan kiri sepanjang tutup bagasi.

Bagian interiornya semakin mewah berkat sentuhan eksklusif Design Pure Excellence. Hadir dengan head liner Alcantara, door sill Fine Brushed Aluminium, jahitan dekoratif di bagian bawah panel instrumen berbahan Nappa leather dan desain Fine-Wood trim Poplar Grain Grey pada penutup outlet sabuk keselamatan, arm rest dan handledi bagian belakang.

BMW 740i Opulence juga hadir dengan jok baru Nappa leather dengan jahitan warna Cognac atau Mocha, dipadu sentuhan warna hitam. Sedangkan pada 730iL M Sport hadir dengan interior BMW M Sport Package yang lebih sporti. Mulai dari headliner Anthrachite, BMW M leather steering wheel, door sill plates BMW M dan berbagai atribut BMW M lainnya, termasuk pada kaliper rem berwarna biru.

740 Opulence juga memiliki jok belakang Executive Lounge lengkap dengan sistem audio garapan Bower & Wilkins Diamond Surround Sound System yang di-drive oleh 10 channel amplifier berkekuatan 1.400 Watts, 16 speaker termasuk tweeter berteknologi spiral Nautilus, teknologi Kevlar dan Rohacell.

Dapur pacu

The New BMW 740Li Opulence ditenagai oleh mesin 6 silinder 3.0 liter berteknologi BMW Twin Power Turbo bertenaga maksimum 340 hp pada 5.500-6.500 rpm dan torsi maksimal 450 Nm yang sudah dapat dicapai mulai 1.500 rpm. Untuk berakselerasi 0-100 km/jam 740Li Opulence cuma butuh 5,6 detik.

Pada The New BMW 730Li M Sport dibekali dapur pacu 4 silinder 2.0 liter dengan BMW Twin Power Turbo. Tenaga yang diraih mencapai 265 hp pada 5.500-5.600 rpm dan torsi 400 Nm mulai dari 1.500 rpm. Hanya butuh 6,3 detik untuk mobil ini melesat dari 0 ke 100 km/jam.

Pengalaman otonom

Kendaraan yang dibekali transmisi otomatis 8 tingkat percepatan ini hadir dengan Parking Assistance 2.0 yang dapat memilih dan bermanuver ke slot parkir yang tersedia. Fitur Reversing Assistant-nya dapat memundurkan kendaraan hingga 50 meter untuk melewati lintasan yang sama saat bergerak maju.

Khusus pada varian 740Li Opulence mendapat tambahan fitur Remote Controlled Parking yang memungkinkan pengemudi memulai proses masuk dan keluar ruang parkir menggunakan remote BMW Display Key dari luar kendaraan.

Untuk urusan harga, The New BMW 740Li Opulence sudah dapat dimiliki saat ini dengan banderol Rp2,299 miliar off the road. Sedangkan The New BMW 730Li M Sport dilego Rp1,829 miliar dan mulai dijual pada Desember 2019. (OL-2)