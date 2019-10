Once Mekel Apresiasi Pembuat Konten Daring

PENYANYI Once Mekel, mengungkapkan apresiasinya kepada pembuat konten daring yang hadir di konser bertajuk The Best of Dewa 19 with Once Mekel di The Kasabanka Hall, Jakarta (4/10). Ia pun menyampaikan terima kasih kepada mereka yang menghadiri konser tersebut.

"Jadi kepada youtuber-youtuber hebat yang datang malam ini, kami ucapkan selamat kepada Anda semua," ucap Once dari atas panggung.

Meski sudah mengantongi nama besar di dunia musik Indonesia, Once tidak besar kepala. Sebaliknya, ia masih rendah hati dan memberi apresiasi pada musikus muda yang belakangan muncul.

"Kami beruntung lahir (grup musik) di 1990an karena zaman dulu itu kami sempat membuat lagu-lagu yang banyak dikenal menjadi hit. Kalau zaman sekarang susah ya. Banyak sekali musisi hebat yang akan menjadi saingan kami," ujar Once.

Menurutnya, kemunculan konten di platform daring menjadi salah satu hal yang tidak terelakkan dalam kemajuan teknologi. Bahkan, Once menganggap mereka sebagai lawan berat. "Banyak muncul youtuber-youtuber yang hebat. Itu lawan berat kami," tambah vokalis yang masuk dalam 50 Greatest Indonesian Singers yang dirilis majalah musik kenamaan, Rolling Stone. (Zuq/H-3)