Hanum Rais, Penusukan Wiranto, dan Kehapus

PUTRI Amien Rais, Hanum Salsabiela Rais, menjadi bulan-bulanan warganet terkait cuitannya di Twitter mengenai penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto.

Hanum Rais, Kamis (10/10) pukul 15.14 WIB, mengunggah cuitan 'Setingan agar dana deradikalisasi terus mengucur. Dia caper. Krn tdk bakal dipakai lg. Playing victim.mudah dibaca sbg plot. Diatas berbagai opini ygberedar terkait berita hits siang ini. Tdk byk yg benar2 serius menanggapi. Mgkn krn terlalu byk hoax-framing yang slama ini terjadi."

Tidak lama berselang, Hanum menyebut tulisan tersebut terhapus, meski tulisan sebelumnya terlanjut diabadikan oleh warganet.

Kehapus. Saya hanya menyampaikan betapa masy. skrg susah memahami mana yang harus dipercayai. Dan itu sangat mengkhawatirkan pic.twitter.com/Mu0JgW4PtE — Hanum Salsabiela Rais (@hanumrais) October 10, 2019

"Kehapus. Saya hanya menyampaikan betapa masyarakat sekarang susah memahami mana yang harus dipercayai. Dan itu sangat mengkhawatirkan," kata Hanum di atas tangkapan layar dari cuitannya yang terhapus.

Tak lama, putri dari Amien Rais itu lalu membuat cuitan lain yang mengatakan ia sebenarnya prihatin dan menolak segala tindak kekerasan.

"Melihat komen online, Anda bisa mengecek juga, saya justru mengungkapkan keprihatinan mendalam karna masyarakat seapatis itu dan setidakpeduli itu," kata Hanum.

Thread sy ttg keprihatinan sy memang sy mulai dgn tweet tsb. Baru saya mau lanjutkan, tp terdel. Preseden hukum dan penegakannya yang timpang, contoh berita ambulans dll, hoax dan segala gejalanya membuat keruh cara berpikir netizen lewat komen2ny. Dan itu sangat disesalkan. — Hanum Salsabiela Rais (@hanumrais) October 10, 2019

"Ditambah dgn media yang terus memberi info salah/gegabah. Jelas kita menyesalkan yang terjadi. And we’re in the same boat: fighting against violence!" tutupnya.

Pada pukul 17.10, Hanum kembali menuliskan keprihatinannya terkait kasus kekerasan tersebut. Ia juga mengatakan cukup menyesalkan banyaknya hoaks yang memperkeruh cara pikir warganet. (X-15)